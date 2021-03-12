В Калуге обсудили проблемы общественного транспорта

Новости

В Северодвинске арестовали мужчину, захватившего заложницу в МФО 18:02
В Крыму задержали осквернившего мемориал вандала 17:59
Рапота может покинуть пост госсекретаря СГ в течение недели 17:50
Вертолеты "Ночные охотники" научат борьбе с беспилотникам 17:46
Китай призвал Украину к соблюдению законов при национализации "Мотор Сич" 17:41
ЕС продлил на полгода санкции против российских физлиц 17:40
Президент Армении попал в больницу из-за проблем с сердцем 17:37
Росавиация не увидела признаков банкротства у российских авиакомпаний 17:36
Центр Симона Визенталя потребовал переименовать стадион Шухевича 17:21
В Черное море зашел корабль НАТО 17:21
Российские десантники примут участие в совместных учениях в Беларуси 17:15
Южнокорейские автоконцерны пока не будут уходить из Калининграда 17:01
Давосский форум убрал имя княгини Ольги из списка выдающихся женщин 16:52
В Калмыкии завели дело после смерти постояльцев интерната от COVID-19 16:42
Песков: В графике Путина нет встречи "нормандской четверки" в апреле 16:39
Источник в Кремле предупредил о планах США по дискредитации "Спутника V" 16:38
"Россети Юг" выделили 16,7 млн рублей на ипотеку сотрудников 16:34
Власти Италии введут жесткий карантин на выходные в начале апреля 16:30
В Подмосковье бетономешалка раздавила машины с пассажирами 16:05
Минздрав Азербайджана утвердил применение вакцины "Спутник V" 16:03
Договор о свободной торговле стал основой развития экономик стран СНГ 16:02
В Госдуме ответили на "стратегию" Киева по возврату Крыма 15:53
В Воронежской области отменили самоизоляцию для пенсионеров 15:50
Житель Чувашии получил условный срок за избиение сына 15:44
Захарова назвала "безумием" публикации в американских СМИ о Красной армии 15:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Названы главные проблемы в сфере ЖКХ
Названы главные проблемы в сфере ЖКХ
Как получить диагностическую карту по новым правилам
Как получить диагностическую карту по новым правилам
12.03.2021 17:53

В Калуге обсудили проблемы общественного транспорта

12 марта состоялось заседание городской думы. Депутаты утвердили Положение "О порядке организации и проведения общественных обсуждений объекта государственной экологической экспертизы на территории муниципального образования "Город Калуга".
Фото: Калужская городская дума Фото: Калужская городская дума
Фото: Калужская городская дума

МУП "Калугатеплосеть" была согласована сделка по реструктуризации кредитной линии. Депутаты обсудили проблемные вопросы работы общественного транспорта.

"Поступает множество обращений от жителей с жалобами на работу общественного транспорта на направлениях микрорайон Анненки и деревня Мстихино, - сообщила депутат Марина Ставиская. - На остановках возникают огромные очереди, автобуса порой приходится ждать по два часа, постоянно нарушается расписание".

Фото: Калужская городская дума
Калужанам присвоят почетные звания

По словам заместителя начальника управления городского хозяйства Игоря Бугаенко, сбои в движении общественного транспорта происходят примерно раз в неделю, вызваны они поломками автобусов или сложной ситуацией на дорожной сети: заторами и ДТП.

Зачастую "Управление калужского троллейбуса" не имеет возможности оперативно заменить вышедший из строя автобус, а частные перевозчики не хотят работать на коммерчески невыгодных маршрутах. За несоблюдение расписания к перевозчикам применяются штрафные санкции, проводится претензионная работа.

Как сообщил депутатам городской голова Дмитрий Денисов, к концу марта планируется выпустить на маршруты семнадцать автобусов, переданных правительством Москвы, что позволит улучшить ситуацию. В настоящее время автобусы проходят доработку и техосмотр.

Депутат Эльвира Капитонова в свою очередь обратила внимание на проблемы в работе общественного транспорта на маршрутах к Европейскому кварталу и Рождествено. Там также постоянно нарушается расписание, чтобы добраться до работы жителям приходится вызывать такси.

Депутат Яков Казацкий предложил перевести работающих на правобережных маршрутах перевозчиков на патентную систему налогообложения, что позволит пополнить городской бюджет.

Фото: Калужская городская дума
Издана книга "Воспоминания старого калужанина"

Предложения и замечания депутатов взяты на контроль управлением городского хозяйства.

Депутат Алексей Колесников поинтересовался объемом средств, необходимых для реализации на всей территории Калуги транспортной реформы по опыту маршрутов северного направления.

По словам Дмитрия Денисова, на эти цели потребуется порядка миллиарда рублей, такими ресурсами город не располагает.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги

Главное сегодня

В Азербайджане разрешили применение российской вакцины "Спутник V"
YouTube ограничил доступ к фильму "Крым. Путь на Родину"
Банки будут получать справку 2-НДФЛ с портала госуслуг автоматически
Роскомнадзор заявил о готовности к диалогу с Twitter
ЦБ отозвал лицензии у банка и НКО за обслуживание нелегальных казино