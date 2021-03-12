В Калуге обсудили ситуацию с коронавирусом

Новости

В Северодвинске арестовали мужчину, захватившего заложницу в МФО 18:02
В Крыму задержали осквернившего мемориал вандала 17:59
Рапота может покинуть пост госсекретаря СГ в течение недели 17:50
Вертолеты "Ночные охотники" научат борьбе с беспилотникам 17:46
Китай призвал Украину к соблюдению законов при национализации "Мотор Сич" 17:41
ЕС продлил на полгода санкции против российских физлиц 17:40
Президент Армении попал в больницу из-за проблем с сердцем 17:37
Росавиация не увидела признаков банкротства у российских авиакомпаний 17:36
Центр Симона Визенталя потребовал переименовать стадион Шухевича 17:21
В Черное море зашел корабль НАТО 17:21
Российские десантники примут участие в совместных учениях в Беларуси 17:15
Южнокорейские автоконцерны пока не будут уходить из Калининграда 17:01
Давосский форум убрал имя княгини Ольги из списка выдающихся женщин 16:52
В Калмыкии завели дело после смерти постояльцев интерната от COVID-19 16:42
Песков: В графике Путина нет встречи "нормандской четверки" в апреле 16:39
Источник в Кремле предупредил о планах США по дискредитации "Спутника V" 16:38
"Россети Юг" выделили 16,7 млн рублей на ипотеку сотрудников 16:34
Власти Италии введут жесткий карантин на выходные в начале апреля 16:30
В Подмосковье бетономешалка раздавила машины с пассажирами 16:05
Минздрав Азербайджана утвердил применение вакцины "Спутник V" 16:03
Договор о свободной торговле стал основой развития экономик стран СНГ 16:02
В Госдуме ответили на "стратегию" Киева по возврату Крыма 15:53
В Воронежской области отменили самоизоляцию для пенсионеров 15:50
Житель Чувашии получил условный срок за избиение сына 15:44
Захарова назвала "безумием" публикации в американских СМИ о Красной армии 15:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Названы главные проблемы в сфере ЖКХ
Названы главные проблемы в сфере ЖКХ
Как получить диагностическую карту по новым правилам
Как получить диагностическую карту по новым правилам
12.03.2021 17:53

В Калуге обсудили ситуацию с коронавирусом

12 марта состоялось заседание Координационного совета при Городской Думе по контролю и мониторингу ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Фото: Калужская городская дума Фото: Калужская городская дума
Фото: Калужская городская дума

В заседании приняли участие глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, министр здравоохранения Калужской области Алан Цкаев, заместитель городского головы Ирина Агеева, депутаты городской думы, руководители медицинских учреждений и представители общественных организаций.

Алан Цкаев проинформировал собравшихся об эпидемиологической ситуации в Калужской области. По состоянию на 10 марта 2021 года в Калужской области выявлено 30869 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 12140 в Калуге.

Фото: Калужская городская дума
Калужанам присвоят почетные звания

На 1 января в области было развернуто 2400 инфекционных коек, из них в Калуге - 1499. В настоящее время развернуто 974 койки, в Калуге - 753. Все инфекционные стационары обеспечены 30-дневным запасом лекарств.

Бесплатные лекарства на сумму 18,7 млн. рублей предоставлены 10146 амбулаторным пациентам. В область поступило 45912 доз вакцины "Спутник-V", всего в регионе действует 41 пункт вакцинации, из них 11 - в Калуге. 16529 калужан привиты первым компонентом вакцины.

Министр здравоохранения призвал депутатский корпус оказать помощь в проведении разъяснительной работы с жителями по вопросам вакцинации.

"Ситуация постепенно стабилизируется, но расслабляться рано, - отметил Юрий Моисеев. - Необходимо соблюдать все рекомендованные специалистами меры предосторожности. Что касается разъяснительной работы по вопросам вакцинации, то депутаты городской думы уже активно работают в этом направлении, проводят встречи с ТОСами, трудовыми коллективами и избирателями. Мы продолжим эту работу и в дальнейшем с использованием информационных материалов министерства здравоохранения Калужской области".

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги

Главное сегодня

В Азербайджане разрешили применение российской вакцины "Спутник V"
YouTube ограничил доступ к фильму "Крым. Путь на Родину"
Банки будут получать справку 2-НДФЛ с портала госуслуг автоматически
Роскомнадзор заявил о готовности к диалогу с Twitter
ЦБ отозвал лицензии у банка и НКО за обслуживание нелегальных казино