Жителя Костромы задержали за изнасилование, совершенное 18 лет назад

В Костроме задержали подозреваемого в изнасиловании и разбое, совершенных 18 лет назад.

По информации следственного управления СК РФ по Костромской области, в апреле 2002 года неизвестный мужчина совершил разбойное нападение на продовольственный магазин на улице Советской в Костроме, под угрозой применения огнестрельного оружия изнасиловал в торговой точке женщину-кассира и похитил оттуда деньги и спиртное на 90 тысяч рублей.

В 2002 году преступление раскрыть не удалось, и только через 18 лет сотрудники СК и полиции получили данные о причастности к изнасилованию и разбою 38-летнего жителя Костромы.

- Предварительное следствие по делу было возобновлено, проведен ряд следственных действий и экспертных исследований, в том числе молекулярно-генетические экспертизы, - рассказала официальный представитель следственного управления СК РФ пот Костромской области Ольга Вакурова. - Согласно их выводам, изъятые ранее с места происшествия биологические следы совпадают с генотипом подозреваемого.

Мужчина задержан. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.