В "Лужниках" пройдет концерт в честь возвращения Крыма

На территории столичного спорткомплекса "Лужники" 18 марта состоится праздничный концерт в честь возвращения Крыма в состав России.

Как уточняет официальный сайт мэрии mos.ru, концерт пройдет в рамках традиционных Дней Крыма в столице. На этом мероприятии будут соблюдаться все санитарные ограничения, которые действуют в связи с пандемией: социальная дистанция, масочный режим.

С 18 по 21 марта в разных точках города откроют туристические шале. Здесь можно будет подобрать гостиницу или санаторий для отпуска и узнать о самостоятельных туристических маршрутах по Крыму.