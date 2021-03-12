В Москве из банковских ячеек украли 460 миллионов рублей

Необъяснимые пока кражи происходят в столичных банках из индивидуальных сейфов. Начались они в начале февраля. Денег и ювелирных украшений уже похитили на 460 миллионов рублей.

Так, накануне в двух банках неизвестным способом похитили 2,5 миллиона рублей, по фактам краж возбуждены уголовные дела.

В полиции сообщили, что 1 миллион был украден из банка на улице Пришвина, еще полтора - из банка на Волоколамском шоссе.

Следователи и сотрудники собственной безопасности банков сейчас выясняют, как это могло произойти. Версий несколько. Из основных - ворам помогали служащие этих банков, либо кто-то из близких пострадавших клиентов, которые могли знать коды доступа к сейфам.