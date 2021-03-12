В Москве стартовала неделя финского кино

В кинозале Третьяковской галереи стартовала неделя финского кино, которую открыл вступительным словом посол Финляндии в РФ Антти Хелантеря. В Москву привезли 10 фильмов, которые представят последнее десятилетие финского кино. Поэтому неделя так и называется - "Новое финское кино".

Неделю финского кино открывает посол Финляндии в РФ Антти Хелантеря. Фото: Владимир Ковалевский

"Последний раз подобная неделя прошла в Москве десять лет назад, - сказал Антти Хелантеря. - И вот на нашей улице снова праздник, причем домом для него стала легендарная Третьяковка. Мы счастливы, что традиция продолжилась, и это удалось сделать в такое непростое время, когда правила общения диктует пандемия и культурные связи между странами поддерживать не так просто. Посмотрите на зал, нет ни одного свободного кресла из половины разрешенных для посадки мест. Это означает, что финская культура и финское киноискусство востребовано россиянами, а значит, нить дружбы между Финляндией и Россией не прервется не смотря ни на что".

Первым в Третьяковке был показан фильм режиссера Антти Й.Йокинена "Хелене" - пронзительная биографическая лента о легендарной и всеми любимой в Финляндии художнице Хелене Шерфбек (1862 - 1946 г.г.), женщине с яркой и в то же время трагической судьбой. Ее первая персональная выставка состоялась в 1917 году. Шерфбек - автор более 1000 произведений, художница создавала произведения, поражавшие как критиков, так и ценителей искусства. Диапазон ее творчества очень широк - от академического реализма (конец 1880-х годов) до экспрессионизма и модернизма (1940-е годы). Сегодня Хелене Шерфбек заслуженно является одной из великих представительниц искусства Финляндии.

Также в программу в программу вошли картины, которые познакомят зрителя с самыми разными жанрами современного финского кино. Как сообщает афиша проекта, это нуар о жизни двух братьев на окраине Хельсинки ("Бетонная ночь"), история об экологической катастрофе ("Гигант"), драмы, действие которых происходит в советские годы ("Вечный путь", "Фехтовальщик"). Аки Каурисмяки, гений простоты и северной меланхолии, обращается в "По ту сторону надежды" (2017) к теме иммиграции, и тот же мотив режиссер Мииа Терво поднимает в фильме "Аврора", сюжет которого разворачивается в финской Лапландии. Ценителям финского юмора предназначен фильм "Дед, привет!" по мотивам романа популярного финского писателя Туомаса Кюрё.

Фильмы демонстрируются на финском языке с русскими субтитрами, программа продлится до 18 марта.