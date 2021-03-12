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12.03.2021 13:22
Рубрика: Происшествия

В Москве тренер по хоккею получил 2 года тюрьмы за смерть ученика на льду

Текст: Иван Егоров

Лефортовский суд Москвы приговорил 45-летнего жителя столицы Вячеслава Курочкина к двум годам колонии общего режима. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Генпрокуратуры, он осужден по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ - "оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека". Обвинительное заключение утвердил заместитель генерального прокурора России.

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По данным надзорного ведомства, в суде установлено, что Курочкин, являясь тренером-преподавателем по хоккею высшей квалификационной категории, в марте 2016 года обучал двоих детей 2006 и 2007 года рождения игре в хоккей на ледовом катке в торговом центре "Город" на шоссе Энтузиастов. Обучение происходило за плату на основании устной договоренности с родителями мальчиков.

Во время тренировки один из несовершеннолетних, при отсутствии педагогического наблюдения и контроля со стороны Курочкина, бросил шайбу в ворота, где в этот момент находился второй мальчик. Шайба попала в шею ребенка, причинив ударным воздействием травму головы, от которой он скончался на месте.

Как установил суд, осознавая, что оказываемые им услуги опасны для жизни и здоровья детей, Курочкин не предоставил ученикам информацию о правилах поведения на льду и соблюдении техники безопасности, не принял мер к минимизации уровня опасности для их жизни, не соблюдал требования профилактики и предупреждения травматизма, не обеспечил наличие врачебно-педагогического наблюдения за проведением занятий.

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С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Курочкина к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он также лишил виновного права заниматься деятельностью, связанной с тренерской, воспитательной и преподавательской работой сроком на три года.

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