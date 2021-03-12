В Москве задержали водителя, не оплатившего штрафы на 3 миллиона рублей

В Москве сотрудники ГИБДД задержали водителя, за которым числится более двух тысяч штрафов за нарушения правил дорожного движения.

"Сотрудниками Госавтоинспекции было установлено, что мужчина совершил нарушения Правил дорожного движения почти на 3 миллиона рублей", - сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

В рамках проведения профилактической работы сотрудниками Отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО ГУ МВД России по городу Москве в Батайском проезде был остановлен автомобиль Toyota Land Cruiser под управлением 35-летнего мужчины.

При проверке гражданина по базам данных установлено, что на автомобиль наложен арест, в связи с неуплатой собственником штрафов на общую сумму около 3 миллионов рублей и более 1 миллиона пени. Также установлено, что мужчина не сдал экзамен на знания правил и не восстановил свое специальное право на управление транспортными средствами по истечении срока лишения.

На место остановки были вызваны сотрудники Федеральной службы судебных приставов, которые составили все необходимые документы для задержания иномарки и помещения ее на специализированную стоянку.

Общение сотрудниками ДПС с водителем происходило через приоткрытое окно, так как выходить из своего автомобиля гражданин категорически отказался и заблокировал двери. После неоднократных законных требований сотрудников полиции покинуть салон автомобиля, было принято решение разбить стекло передней двери, разблокировать замки и задержать агрессивно настроенного нарушителя.

Прибывшими на место сотрудниками патрульно-постовой службы гражданин доставлен в отдел полиции, где в отношении него составлены административные материалы по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством" и по статье 19.3 КоАП РФ "Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции".

Решением суда в отношении задержанного была избрана мера пресечения в виде административного ареста сроком на 10 суток. Машина арестована и помещена на спецстоянку.