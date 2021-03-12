В Рязани за взятку арестован начальник отдела крупного завода

В Рязани задержали руководителя подразделения одного из крупных заводов. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, решением суда обвиняемый арестован, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Операция по задержанию проводилась сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами регионального УФСБ при силовой поддержке ОМОН Росгвардии. 58-летний начальник отдела материально-технического обеспечения одного из крупных рязанских заводов был пойман с поличным на получении денег от посредника, представляющего интересы саратовского предприятия-партнера.

Подробности рассказали в пресс-службе регионального главка МВД. Рязанский и саратовский заводы длительное время являются партнерами при выполнении ряда контрактов. В частности, из Саратова в Рязань поступают комплектующие. По версии следователей, начальник отдела материально-технического обеспечения рязанского завода с июня 2017 года до момента задержания силовиками получил от директора саратовского предприятия более 9,3 миллиона рублей. В полиции отмечают, что деньги передавались частями. За эту сумму арестованный гарантировал заключение ежегодных договоров поставки комплектующих из Саратова, ускоренную оплату счетов, беспрепятственную приемку продукции.

Оперативники провели обыски на рязанском и саратовском предприятиях и по месту жительства обоих фигурантов. Обнаруженные силовиками документы и электронные носители доказывают версию следствия.

Если вина обвиняемого будет доказана в суде, ему грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом до 70-кратной суммы взятки.