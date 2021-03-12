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12.03.2021 19:06

В Воронежской области добавили денег на борьбу с COVID-19

Дополнительные средства на лечение больных с коронавирусом и стимулирующие выплаты медикам, которые в этом участвуют, направит регион в 2021 году.
Фото: Воронежская областная Дума Фото: Воронежская областная Дума
Фото: Воронежская областная Дума

Воронежская областная дума утвердила корректировку бюджета, где, в числе прочего, увеличены расходы на развитие системы здравоохранения - почти на 820 миллионов рублей.

- Доходы региональной казны в этом году в целом выросли на 487 миллионов, расходы - почти на 8,1 миллиарда, - напомнил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов. - За счет остатков средств за прошлый год, а также перераспределения финансов между департаментами дополнительные ассигнования в объеме 820 миллионов были выделены на совершенствование системы здравоохранения и поддержку медработников, что особенно важно в период пандемии.

Фото: Воронежская областная Дума
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Как подчеркнул председатель парламентского комитета по охране здоровья Иван Мошуров, корректировка областного бюджета на этот год проведена своевременно, что позволит оперативно решить возникшие вопросы. В частности, 275 миллионов рублей пойдет на приобретение медицинского оборудования.

- Это очень важно, потому что материально-техническая база первичного звена здравоохранения во многом устарела. В корректировку удалось включить закупку новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов для сел Воронежской области. Общая стоимость объектов, которыми в 2021 году должны заменить старые или находящиеся в приспособленных зданиях ФАПы, составляет 257 миллионов рублей. Еще 18,5 миллиона поступит на обеспечение функционирования нового корпуса детского противотуберкулезного отделения, - рассказал Иван Мошуров.

На приобретение лекарств для больных с COVID-19 направят 79 миллионов. На стимулирующие выплаты медикам, участвующим в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, - 43,2 миллиона. Еще четыре миллиона рублей заложено в бюджете на покупку спецодежды для медицинских работников.

Как подчеркнул Иван Мошуров, при подготовке изменений в бюджет региона учитывались наказы избирателей: "Выполнить их все одновременно не представляется возможным. Но добиваться максимально широкого включения наказов в различные областные программы - наша прямая задача".

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