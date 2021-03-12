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12.03.2021 14:37

В Воронежской области построят подстанцию скорой помощи

Закупить новые автомобили для службы 03 и построить подстанцию в Центральном районе Воронежа планируют в 2021 году. Средства на это заложили при корректировке регионального бюджета и адресной инвестпрограммы. Изменения утвердили на заседании Воронежской областной думы.
Фото: Воронежская областная Дума Фото: Воронежская областная Дума
Фото: Воронежская областная Дума

- Ассигнования на строительство различных социальных и инфраструктурных объектов выросли на 1,9 миллиарда рублей и составляют 8,6 миллиарда. Увеличения финансирования по ряду актуальных направлений удалось добиться при активном участии депутатского корпуса, - подчеркнул председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов.

Фото: Воронежская областная Дума
В Воронежской области увеличат финансирование "народных" проектов

На строительство и реконструкцию учреждений здравоохранения в 2021 году запланировано направить более четырех миллиардов рублей. В частности, 250 миллионов заложено на возведение подстанции скорой медицинской помощи в Центральном районе Воронежа. Кроме того, в текущем году будут закуплены новые автомобили для служб скорой помощи в районах области.

- От населения поступало много вопросов по доступности первичного звена здравоохранения, работе скорой помощи - в плане оперативности обслуживания. Поэтому депутаты подняли вопрос о выделении средств на обновление парка машин службы 03. В итоге на приобретение скоропомощных автомобилей направлено 138,6 миллиона рублей, - отметила председатель комитета по труду и социальной защите населения, руководитель фракции "Единая Россия" в облдуме Людмила Ипполитова.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область ЦФО Воронежская область Воронеж Воронежская областная дума

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