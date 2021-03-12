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12.03.2021 08:46
Рубрика: Происшествия

Житель Московской области получил штраф за незаконную организацию свалки

Текст: Наталья Козлова

Год лишения свободы условно и 39 миллионов рублей штрафа получил житель Московской области за незаконную организацию свалки. Все собранные СК России по Московской области доказательства были признаны судом достаточными для вынесения приговора 28-летнему местному жителю. Мужчина признан виновным в нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов, "повлекших загрязнение, отравление или заражение окружающей среды". Это часть 2 статьи 247 УК РФ.

За год ликвидированы 22 свалки и вредных полигона

В СК по Московской области корреспонденту "РГ" рассказали, что с октября по декабрь 2019 года обвиняемый заключал фиктивные договоры с организациями, которые занимаются вывозом мусора. Договора были "на оказание услуг по приему от них строительных и бытовых отходов для дальнейшего их размещения на земельных участках, расположенных на территории Воскресенского городского округа".

В результате мужчина организовал незаконные свалки мусорных отходов на участках, которые ему не принадлежали и никак не могли использоваться под размещение мусорных полигонов.

По заключению экспертов степень вреда, причиненного почвам из-за складирования отходов, относится к четвертому классу. Следователи подсчитали, что ущерб от преступных действий составил больше 39 млн рублей. Суд с подсчетом согласился.

В ведомстве подчеркивают- следствием предприняты все необходимые меры для вывоза отходов на специализированные полигоны.

Приговор в законную силу еще не вступил.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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