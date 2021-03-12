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12.03.2021 11:16

СВФУ объединяет вузы и регионы в развитии геостратегических территорий России

Одно из ключевых мероприятий Года науки и технологий в России состоится 18-19 марта в Якутске в Северо-Восточном федеральном университете. На площадке СВФУ соберутся все десять федеральных университетов, представители Минобрнауки РФ, федеральных ведомств, регионов страны. Не останутся в стороне и Российская академия наук, и крупные компании. Мероприятие состоится в гибридном формате, и часть ключевых спикеров прибудут в Якутск лично: президент РАН Александр Сергеев, руководитель Росмолодежи Александр Бугаев, губернаторы, первые лица корпораций, ректоры и сотрудники ведущих университетов и топ-эксперты.
Фото: Северо-Восточный федеральный университет Фото: Северо-Восточный федеральный университет
Фото: Северо-Восточный федеральный университет

В фокусе двухдневного форума - роль образовательных организаций в геополитической стратегии России и национальных проектах РФ, взаимодействие вузов с Академией наук и реальным сектором экономики. Эксперты обсудят насущные вопросы в сфере образования и науки: развитие дистанционных технологий, привлечение специалистов и развитие кадров, работу с молодежью и другое.

"СВФУ стал хозяином форума неспроста. Вуз сейчас занимается двумя крупными приоритетными геостратегическими макрорегионами РФ - Дальним Востоком и Арктической зоной. Федеральные университеты, как особая категория вузов, ориентированная на геостратегические задачи развития страны", - рассказывает ректор СВФУ Анатолий Николаев, .

"Перемены неизбежны, в связи с этим меняются и университеты, а также требования к ним. Мы должны быть гибкими, чтобы выполнять роль драйверов для интеграции и аккумуляции изменений не только в зонах нашей ответственности, но и всего макрорегиона", - делится Анатолий Николаев.

Как отметил руководитель Росмолодежи Александр Бугаев, форум не просто так проходит в Якутске.

"Очень правильно, что именно в Якутске состоится такой форум, который, я уверен, даст ответы на очень многие вопросы, связанные с развитием Дальнего Востока", - прокомментировал Александр Бугаев.

Глава Якутии Айсен Николаев также выразил уверенность, что итогом работы форума станут решения, которые дадут мощный импульс в достижении национальных целей, обеспечении устойчивого социально-экономического развития страны.

Президент РАН Александр Сергеев подчеркнул: важно, чтобы геополитически значимые регионы России развивались опережающими темпами науки в технологии.

"Для Академии наук это важно, потому что миссия заключается в том, чтобы обеспечить как можно более быстрый переход знаний в технологии. В частности, нас интересуют Арктические проекты и проекты, связанные с современным развитием минерально-солевой базы. Там будет обсуждаться вопрос поиска разработки новых месторождений, связанных с редкоземельными элементами, и, конечно, новый взгляд на добычу алмазов с помощью современных технологий. Поэтому присутствие Академии наук необходимо именно для того, чтобы способствовать "раскрутке" новых проектов с быстрым выходом по созданию современных технологий в таких геополитических важных регионах страны", - поделился Александр Сергеев.

В регионах Филиалы РГ Дальний Восток Компании Региональные пресс-релизы Пресс-релизы ДФО ДФО Якутия Якутск

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