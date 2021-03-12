СВФУ объединяет вузы и регионы в развитии геостратегических территорий России

В фокусе двухдневного форума - роль образовательных организаций в геополитической стратегии России и национальных проектах РФ, взаимодействие вузов с Академией наук и реальным сектором экономики. Эксперты обсудят насущные вопросы в сфере образования и науки: развитие дистанционных технологий, привлечение специалистов и развитие кадров, работу с молодежью и другое.
"СВФУ стал хозяином форума неспроста. Вуз сейчас занимается двумя крупными приоритетными геостратегическими макрорегионами РФ - Дальним Востоком и Арктической зоной. Федеральные университеты, как особая категория вузов, ориентированная на геостратегические задачи развития страны", - рассказывает ректор СВФУ Анатолий Николаев, .
"Перемены неизбежны, в связи с этим меняются и университеты, а также требования к ним. Мы должны быть гибкими, чтобы выполнять роль драйверов для интеграции и аккумуляции изменений не только в зонах нашей ответственности, но и всего макрорегиона", - делится Анатолий Николаев.
Как отметил руководитель Росмолодежи Александр Бугаев, форум не просто так проходит в Якутске.
"Очень правильно, что именно в Якутске состоится такой форум, который, я уверен, даст ответы на очень многие вопросы, связанные с развитием Дальнего Востока", - прокомментировал Александр Бугаев.
Глава Якутии Айсен Николаев также выразил уверенность, что итогом работы форума станут решения, которые дадут мощный импульс в достижении национальных целей, обеспечении устойчивого социально-экономического развития страны.
Президент РАН Александр Сергеев подчеркнул: важно, чтобы геополитически значимые регионы России развивались опережающими темпами науки в технологии.
"Для Академии наук это важно, потому что миссия заключается в том, чтобы обеспечить как можно более быстрый переход знаний в технологии. В частности, нас интересуют Арктические проекты и проекты, связанные с современным развитием минерально-солевой базы. Там будет обсуждаться вопрос поиска разработки новых месторождений, связанных с редкоземельными элементами, и, конечно, новый взгляд на добычу алмазов с помощью современных технологий. Поэтому присутствие Академии наук необходимо именно для того, чтобы способствовать "раскрутке" новых проектов с быстрым выходом по созданию современных технологий в таких геополитических важных регионах страны", - поделился Александр Сергеев.