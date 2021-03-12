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12.03.2021 14:45
Рубрика: Общество

Ученые выяснили, как формировалось население Дальнего Востока

Текст: Мария Волкова
Коренное население российского Дальнего Востока является самобытной культурой, входящей в восточноазиатскую цивилизацию. Новые технологии от соседей местные народы перенимали постепенно, а не вследствие больших миграционных потоков извне.
Старожилы народности ульчи из села Монгол. Фото: В.Волошенко/РИА Новости Старожилы народности ульчи из села Монгол. Фото: В.Волошенко/РИА Новости
Старожилы народности ульчи из села Монгол. Фото: В.Волошенко/РИА Новости

К такому выводу пришли специалисты Дальневосточного федерального университета (ДВФУ): они установили генетическое сходство коренного населения этих территорий с древними жителями Японии, Тайваня и даже индейцами. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Фото: iStock
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Совместно с зарубежными коллегами российские археологи проанализировали результаты генетических исследований останков 166 человек, которые жили в Восточной Азии в течение минувших восьми тысяч лет, в том числе - на территории нынешних Приморья и Хабаровского края. Их сравнили с аналогичными анализами современных жителей этих территорий.

- Для юга Дальнего Востока России удалось проследить генетическую преемственность коренного населения на протяжении последних шести-семи тысяч лет, начиная с эпохи нового каменного века (неолита) до современных приамурско-приморских малочисленных народностей. Судя по генетическим данным, замены населения здесь не наблюдается. Скорее всего, большинство культурно-исторических изменений нашего региона происходили в результате самобытного развития местного населения, воспринимавшего в определенные периоды технологические, адаптационные и иные внешние новации с незначительным миграционным притоком, - рассказал директор Учебно-научного музея Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ Александр Попов.

Оказалось, что единая генетическая линия найденных на территории Дальнего Востока останков людей ведет к одной из современных дальневосточных народностей - ульчам. "Охотники-собиратели, проживавшие на территории Приморья - часть восточноазиатской цивилизации. Это не китайцы, не корейцы и не японцы разного периода времени.

Генетическая линия неолитических людей юга Дальнего Востока (бойсманская и руднинская культуры) продолжается в генокоде людей, которые проживали после них на этой территории через четыре тысячи лет, в раннем железном веке (янковская культура). Еще через тысячу лет эта линия продолжается в культуре хейшу-мохе, но у них уже имеется ханьская примесь из Китая, что связано со средневековыми процессами перемещения населения. Еще через полторы тысячи лет мы видим тот же самый бойсманский код у современной приамурской народности - ульчей, исконного населения региона, которое сохранило свою идентичность", - пояснил Александр Попов.

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