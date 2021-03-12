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12.03.2021 21:07
Рубрика: Общество

В "Роскосмосе" объяснили происхождение объекта, пролетевшего над Якутией

Ярким объектом, пролетевшим в ночном небе Якутии, мог быть отработанный разгонный блок "Фрегат". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Роскосмоса".

Ранее в Сети появилось видео, на котором огненный болид пролетает в небе над поселком Усть-Нера в Якутии. Эксперт по космонавтике Игорь Лисов в беседе с агентством предположил, что это может быть разгонным блоком "Фрегат", который используется в составе ракеты-носителя класса "Союз" при выводе на орбиту различных грузов.

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Позже в пресс-службе минэкологии Якутии опровергли это предположение, заявив, что падение фрагментов ракеты-носителя "Союз-2" на данный период времени исключено. В ведомстве пояснили, что территория республики действительно используется для приема отделяющихся частей ракет-носителей, которые запускаются с космодрома "Восточный". Однако в дни, когда был заснят летящий объект, никаких запусков с космодрома не производилось.

Однако в "Роскосмосе" подтвердили, что болид может быть частью разгонного блока "Фрегат", который был запущен на орбиту в 2009 году в составе ракеты-носителя "Союз-2.1б". К таким выводам пришли специалисты ведомства на основе данных главного информационно-аналитического центра автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве.

В Роскосмосе уточнили, что с помощью отработавшего блока в 2009 году на орбиту были выведены шесть спутников различных государств.

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