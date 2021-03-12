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12.03.2021 18:02
Рубрика: Экономика

Ведомства синхронизируют поддержку промышленности на Дальнем Востоке

Текст: Сергей Тихонов
Синхронизацию существующих мер поддержки промышленных предприятий дальневосточных регионов поручено провести Минпромторгу и Минвостокразвития по итогам совещания, прошедшего под руководством вице-премьера Юрия Борисова и вице премьера - полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева с участием глав регионов дальневосточного федерального округа.

"Нужно построить такую систему взаимодействия, чтобы два федеральных министерства учитывали действия друг друга, синхронизировали свою деятельность по поддержке предприятий, тогда от общей работы было бы больше результатов для промышленности", - пояснил Юрий Трутнев.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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По его словам, в последние годы темпы роста в ДФО превышали общероссийские приблизительно в два раза. Но в 2020 году объём промышленного производства в дальневосточном округе сократился более чем на 4% и составил 95,9% по отношению к предыдущему году. Это на 1,5% ниже, чем в среднем по России, уточнил Трутнев.

Юрий Борисов отметил, что несмотря на кризис, необходимо уже сегодня делать шаги, направленные на восстановление и рост промышленного производства, а также на поддержку занятости населения - сохранения рабочих мест в промышленности и увеличения их количества в перспективе.

"Экономика страны в условиях определенных ограничений. В первую очередь ограниченности возможностей федерального бюджета. Поэтому особое внимание следует обратить на эффективность применения уже существующих мер поддержки с подтвержденными источниками финансирования, а также на потенциальные возможности нефинансовых инструментов, в том числе тарифного, таможенного регулирования, режимов особых экономических зон - территорий опережающего развития", - сказал Борисов.

По итогам 2020 года на Дальнем Востоке на 8% снизился индекс обрабатывающего производства. В то же время среднероссийский показатель вырос на 0,6%. При этом в ДФО наблюдались самые высокие показатели по темпам роста объёмов инвестиций в основной капитал предприятий обрабатывающих производств - порядка 39,3%. Ключевыми отраслями обрабатывающей промышленности в ДФО являются нефтепереработка, металлургия, производство машин и оборудования. Доля несырьевого неэнергетического экспорта в общем объёме экспорта ДФО по итогам 2020 года составляет порядка 28%.

Юрий Борисов особо отметил на необходимость безусловного выполнения регионами ДФО требований постановления Правительства "О минимальной обязательной доле закупок российских товаров и её достижении заказчиком". По его словам, эти, так называемые, квоты должны поддержать отечественного производителя и российскую промышленность. "Распределение финансирования мероприятий осуществляется на местах, регионами. Стало быть, это зона ответственности губернаторов, их показатели эффективности. Об этой эффективности можно будет судить по итогам года, поскольку квоты начали действовать с января", - подчеркнул вице-премьер.

Фото: РИА Новости
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Он также обратил внимание руководства Минпромторга и глав дальневосточных регионов на необходимость более активного взаимодействия с Фондом развития промышленности. По его мнению, этот механизм необходимо использовать для развития и модернизации предприятий, в том числе для роста компаний малого и среднего бизнеса.

С 2021 года Минпромторг осуществляет поддержку субъектов РФ в форме межбюджетных трансфертов для региональных программ развития промышленности. В начале февраля 2021 года были подведены итоги первого отбора заявок. Всего поступило 52 заявки, в том числе две заявки от субъектов ДФО (Республики Бурятия и Хабаровского края). Одобрено 25 заявок, в том числе заявка Республики Бурятия на сумму 65 млн рублей. При расчете субсидии для дальневосточных регионов применяется повышающий коэффициент 10%.

В регионах Экономика Отрасли Промышленность ДФО

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