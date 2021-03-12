Более 1,5 тысячи ребят смогут поступить в УГАТУ на бюджетные места

- Наш университет - площадка возможностей. Построить высокоскоростной болид, запустить собственную ракету, создать электролет, поехать на стажировку за рубеж, получить военную специальность, востребованную военно-космическими силами России, - это только часть того, что могут сделать наши студенты. Ведь в УГАТУ представлен широкий спектр подготовки специалистов в области IT-технологий, электро- и теплоэнергетики, машино- и авиастроения, техносферной безопасности, экономики и управления, - отметил Алексей Елизарьев.

По его словам, в 2021 году в УГАТУ выделят 1564 бюджетных места на бакалавриат и специалитет, что значительно больше, чем в прошлом году. Кроме того, почти 500 ребят смогут учиться бесплатно в магистратуре.

Прием с особенностями

По словам ответственного секретаря приемной комиссии УГАТУ Радика Калимуллина, в этом году в правилах приема много изменений, которые облегчат абитуриентам поступление в вуз. Так, к примеру, теперь ребята могут принести свои документы в университет лично, отправить по почте, а также подать в электронном виде через сервис "Поступление в вуз онлайн" на портале Госуслуг либо через личный кабинет на сайте университета https://ugatu.su/abitur/.

- Принимать документы мы начнем 18 июня. Абитуриенту необходимо обязательно предоставить (загрузить) аттестат, паспорт и четыре фотографии. Также следует приложить документы, подтверждающие индивидуальные достижения. По ряду направлений обучения поступающим нужно заранее получить справки формы 086У и от нарколога. Это касается ребят, планирующих поступать на тепло- и электроэнергетику, пожарную безопасность, технологию транспортных процессов и наземные транспортно-технологические средства. Остальным абитуриентам медсправки не нужны, - подчеркнул Радик Калимуллин.

Школьники в 2021 году традиционно будут поступать только по результатам единого госэкзамена. В одном заявлении они могут указать максимум десять направлений обучения и участвовать в конкурсе. Последний день подачи документов - 24 июля.

Выпускники колледжей и техникумов, а также инвалиды и иностранные граждане имеют право сдавать вступительные экзамены в вузе (примерные тесты представлены на сайте УГАТУ). Но эксперты советуют, при возможности, проверить себя и на ЕГЭ, и на экзаменах в вузе, а затем лучший результат направить на конкурс.

- Еще одно важное новшество: теперь при поступлении на 90 процентов специальностей и направлений в УГАТУ абитуриент сам будет выбирать, по какому предмету предоставить результаты единого госэкзамена. При этом русский язык и профильная математика остаются обязательными. Например, поступающие на "Инфокоммуникационные технологии и системы связи" могут сдать итоги госэкзамена по физике или информатике. По направлению "Материаловедение и технологии материалов" выбор стоит между физикой и химией, а на "Экономике" - между обществознанием и информатикой, - отметили в приемной комиссии УГАТУ.

Прямой эфир УГАТУ проходил в музее авиационных двигателей. Фото: пресс-служба УГАТУ





Выше баллы

Также эксперты советуют заранее подготовить документы, которые подтверждают индивидуальные достижения. Кстати, в этом году впервые учитывается волонтерская деятельность (+ три балла к госэкзамену). Нужно лишь предъявить волонтерскую книжку и подтверждающую справку. За золотой знак отличия ГТО тоже добавят три балла, а за диплом колледжа или аттестат с отличием - сразу десять.

Дополнительные баллы к ЕГЭ получат участники уровневых школьных олимпиад, которые включены в специальный перечень Министерства науки и высшего образования РФ. Напомним: победители и призеры этих состязаний имеют право поступить в вуз без экзаменов при условии, что результат единого государственного экзамена по соответствующему предмету у них будет не менее 75 баллов.

На дополнительные "очки" также могут рассчитывать чемпионы и призеры мира и Европы, победители и призеры национального или международного чемпионата "Абилимпикс". Но важно, что за все достижения к результатам ЕГЭ добавят не более десяти баллов.

- Проходные баллы на те или иные специальности станут известны только после начала вступительной кампании. Отслеживать ситуацию можно в онлайн-режиме на сайте УГАТУ. Есть лишь один нюанс: теперь вместо фамилий и имен в списках будут значиться данные СНИЛС и идентификационные номера, - отметил Радик Калимуллин.

Почему именно УГАТУ

На этот вопрос ребята, которые уже сделали свой выбор, отвечают: УГАТУ - это место, которое помогает им идти к мечте и получить профессию будущего. Ведь здесь готовят специалистов по самым востребованным направлениям обучения в сфере авиационной промышленности и летательных аппаратов, а также проектировщиков роботов, беспилотных систем, электрических самолетов и автомобилей.

Только у студентов Уфимского государственного авиационного технического университета есть уникальная возможность получить одновременно с гражданской военную специальность, так как в вузе базируется единственный в республике центр подготовки военных инженерных кадров. Институт военно-технического образования УГАТУ выпускает кадровых офицеров, а также офицеров, сержантов и рядовых запаса.

Студенты этого вуза имеют уникальную возможность работать на суперсовременном оборудовании, ведь в УГАТУ имеется собственный суперкомпьютер, космический научно-образовательный микроспутник "УГАТУСАТ", Центр приема и обработки космической информации, а также Центр коллективного пользования "Нанотех", лаборатории 3D-визуализации и прототипирования и многое другое.

Уфимский государственный авиационный технический университет - единственный вуз в Башкирии с собственным авиапарком, здесь есть даже современные боевые самолеты Су-27 и МиГ-29. Предмет особой гордости сотрудников университета - кабинет-музей авиационных двигателей (таких в стране таких только два).

Кстати, очень немаловажный факт: у студентов Уфимского государственного авиационного технического университета нет проблем с жильем, так как в их распоряжении - девять общежитий. Студентов ждет насыщенная культурная, спортивная и общественная жизнь, им предоставляют льготные путевки на отдых на море и санатории. Многие ребята получают повышенные стипендии - до 100 тысяч рублей уже с первого курса обучения. Но главное, они уверены в своем будущем, ведь 98 процентов выпускников УГАТУ трудоустраиваются в первый же год после окончания вуза.

СПРАВКА "РГ"

Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ) - старейший технический вуз Республики Башкортостан, ведущий и крупнейший федеральный образовательный и научно-исследовательский комплекс. В него входит три института и шесть факультетов, а также два филиала в городах Башкирии. Сегодня в УГАТУ - более 16 тысяч студентов. Их обучают 200 докторов наук и свыше 600 кандидатов наук.

Кстати

УГАТУ занимает лидирующие места в крупнейших рейтингах:

1 место в Башкортостане (по версии QS World University Rankings)

3 место в России (Academic Ranking of World Universities (в области металлургии))

11 место в России (по версии Superjob для студентов)

29 место в России по версии (Round University Ranking)

Контакты

E-mail: abit@ugatu.su

Телефон: +7 (908) 350-49-38

Сайт УГАТУ: ugatu.su