Генпрокуратура: Государству возвращены акции "Башкирской содовой компании"

Как сообщил корреспонденту "РГ" официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов, акции крупнейшего производителя соды в стране по требованию Генпрокуратуры и решению суда перечислены на лицевой счет Росимущества.

Он напомнил, что в целях защиты государственных интересов в Арбитражный суд Республики Башкортостан был заявлен иск Генпрокуратуры об истребовании акций указанного общества из незаконного владения АО "Башкирская химия", ООО Торговый дом "Башкирская химия" и АО "Региональный фонд". Перед этим по поручению президента России в августе 2020 года прошла проверка Генпрокуратуры. Она, в частности установила, что были допущены существенные нарушения закона, которые повлекли незаконное отчуждение без воли Российской Федерации имущества государственных предприятий "Сода" и "Каустик" (г. Стерлитамак). После чего госпредприятия были преобразованы в АО "Башкирская содовая компания".

По словам официального представителя Генпрокуратуры, 11 декабря 2020 года суд удовлетворил требования Генеральной прокуратуры. Это же решение 1 марта 2021 года Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения. В настоящее время решение исполнено, обозначенные акции перечислены на лицевой счет Росимущества.

Одновременно прокуроры организовали системный надзор за деятельностью АО "Башкирская содовая компания" и соблюдением трудовых прав его работников.