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12.03.2021 12:02
Рубрика: Происшествия

Игорь Краснов потребовал усилить надзор за чистотой воды и воздуха

Текст: Иван Егоров
По указанию Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова органами прокуратуры усилен надзор за исполнением законодательства об охране вод и атмосферного воздуха.
Фото: Юлия Крымова Фото: Юлия Крымова
Фото: Юлия Крымова

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, результаты прокурорских проверок говорят о том, что качество воды в водоемах зачастую продолжает оставаться неблагоприятным, в том числе из-за сбросов загрязненных промышленных и бытовых стоков. Во многих регионах страны не принимаются надлежащие меры по организации централизованного водоотведения в населенных пунктах, строительству и реконструкции канализационных очистных сооружений. Кроме того, ряд хозяйствующих субъектов не применяют средства газоочистки, не проводят реконструкцию газоочистных сооружений, эксплуатируют неисправное оборудование, а также работают без разрешительной документации и учета выбросов вредных веществ.

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Всего прокуроры в прошлом году выявили около 35 тысяч нарушений, которые касались загрязнений воды и воздуха. Для их устранения было внесено почти 10 тысяч представлений, в суды направлено 2 тысячи исков и заявлений, на незаконные правовые акты принесено более 800 протестов. К административной и дисциплинарной ответственности привлечено 12,5 тысячи человек, возбуждено 37 уголовных дел.

Повсеместно прокуроры обращались в суды с заявлениями, в которых требовали организовать надлежащее отведение канализации и ливневок и обеспечить нормативную очистку стоков.

Так, например, в Саратовской области суд удовлетворил иск прокуратуры о введении в эксплуатацию очистных сооружений в поселке Красный Текстильщик. В результате было прекращено попадание в Волгоградское водохранилище стоков, сильно загрязненных нефтепродуктами, железом и нитрит-ионами. В Приморском крае по требованию прокуратуры в бюджете на 2021 год было заложено 29 млн рублей на завершение строительства насосной станции в г. Владивостоке.

В Республике Татарстан, Волгоградской, Вологодской, Ивановской, Костромской, Рязанской и Ульяновской областях прекращено негативное воздействие на окружающую среду 34 источников выбросов. В Рязанской области по мерам прокурорского реагирования прекращена эксплуатация комплексов хранения мазута, сопровождаемая выбросами загрязняющих веществ.

В Кемеровской области угледобывающее предприятие превысило разрешенную концентрацию марганца и нитритов в сбрасываемых в реку Кийзак стоках, в связи с чем по инициативе прокурора юридическое лицо привлечено к административной ответственности за нарушение правил охраны водных объектов.

В результате принятых мер прокурорского реагирования в 33 регионах виновные лица привлечены к ответственности за неправомерное использование водоемов и их охранных зон. Прокуроры добивались освобождения незаконно занятых и застроенных береговых полос водных объектов, предотвращения и возмещения вреда, причиненного в результате загрязнения вод и атмосферного воздуха.

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В Иркутской области суд удовлетворил требования природоохранного прокурора о возложении на целлюлозно-бумажный комбинат обязанности оборудовать установками по очистке газов 5 источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Сумма затрат на проведение работ оценена в 430 млн рублей.

В Ульяновской области после решения судов по искам прокуроров, два предприятия установили пылегазоочистное оборудование и средства контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

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