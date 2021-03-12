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12.03.2021 12:24
Рубрика: Культура

"Аллея правителей" Церетели переедет из Москвы в Пензу

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
Фото: Артем Коротаев/ТАСС Фото: Артем Коротаев/ТАСС
Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Скульптурная композиция "Аллея правителей России" Зураба Церетели, расположенная у Музея военной формы в Москве рядом со станцией метро Китай-город, переедет в Пензу. О достигнутой договоренности сообщил зампред правительства Пензенской области Олег Ягов.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Как пояснили в пресс-службе регионального правительства, вопросы с переездом урегулированы с Российским военно-историческим обществом. Более 40 скульптур передадут в региональную собственность бесплатно. Для них уже подобрали место в исторической части Пензы рядом с епархией. Необходимо благоустроить новую аллею. Работы планируется завершить летом.

- В прошлом году мы провели переговоры о том, чтобы аллея правителей России от Рюрика до Ельцина переместилась в Пензенскую область. Не просто бюсты установим, будут использованы различные интерактивные формы. Например, достаточно навести телефон на бюст, чтобы на экране появилась информация о конкретном правителе. С помощью мобильных приложений можно будет получить дополнительные знания о периоде правления того или иного человека, - рассказал Олег Ягов.

"Аллею правителей России" открыли в Москве в 2017 году. Это проект Российского военно-исторического общества. Он неоднократно становился предметом дискуссий о достоверности элементов одежды и боевых доспехов, в которые облачены герои. Скульптурная экспозиция временно находилась в Москве, теперь ее передадут на постоянное хранение. В Пензе уже есть памятники Ленину и Сталину, хотя они никогда не были в городе. Ранее в Пензе предлагали установить памятник Алексею Михайловичу Романову, по распоряжению которого был основан город на Суре.

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