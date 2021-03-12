Прикамье вошло в десятку лидеров по качеству школьного образования

Рособрнадзор оценил качество образования в регионах России. Пермский край попал в десятку лучших регионов с показателем 68,5, заняв девятое место.

Лидерами рейтинга стали Санкт-Петербург (92,1) и Москва (92). Результаты оценки доступны на специальном интернет-ресурсе.

- Основная цель данного ресурса - обеспечить открытость для граждан информации о системе школьного образования в субъектах Российской Федерации. Такая открытость будет способствовать совершенствованию и развитию этих систем, а руководству регионов поможет в принятии правильных управленческих решений, - пояснил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

При ранжировании учитывались три параметра: результаты обучения в школе, развитие образовательной среды и эффективность управленческих механизмов в системе образования. Каждый регион прошел оценку по всем этим направлениям, а также получил свой сводный рейтинг на основе 12 показателей.

При оценке результатов обучения учитывались данные об итогах ЕГЭ, ОГЭ и ВПР. Большое внимание уделялось объективности их проведения. Данная группа показателей была рассчитана по результатам 2019 года. В 2021 году данные будут обновлены.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркивал, что краевые власти предпринимают все усилия, чтобы дети в регионе получали качественное образование.

- Равные возможности для учебы вне зависимости от места жительства - одно из главных этих условий. Применение цифровой образовательной среды, строительство новых школ, оснащения действующих учреждений самым современным оборудованием помогает ребятам из разных территорий получать одинаковые знания и быть в дальнейшем конкурентоспособными, - отметил он.

Группа показателей "Управление системой школьного образования" отражает результаты многоплановой оценки управленческой деятельности региональных систем образования. Сюда входит организация ЕГЭ и управление качеством образования с использованием современных подходов.

Рейтинг будет регулярно обновляться не менее двух раз в год, так что все желающие смогут не только составить представление о текущей ситуации в системах образования, но и отслеживать динамику. Систему показателей, используемых для составления рейтинга, планируется в дальнейшем расширить. Кроме того, Рособрнадзор планирует представить данные о системах образования не только в разрезе регионов, но и муниципалитетов.