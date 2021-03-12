Прокуратура: В Оренбурге бродячие собаки 250 раз нападали на людей

Новости

Министр юстиции: за десять лет закрыто 13 колоний 13:30
"Коммунисты России" предложили дать возможность вступать в партии через госуслуги 13:29
Лукашенко назвал сроки создания в Беларуси вакцины от COVID-19 13:26
В Москве тренер по хоккею получил 2 года тюрьмы за смерть ученика на льду 13:22
"Почта России" установит постаматы в метро 13:11
В МИД РФ приветствуют инициативу в ФРГ о сохранении памяти о войне 13:03
Песков назвал тревожной ситуацию в Мьянме 13:01
Роскомнадзор готов к диалогу с Twitter 13:01
Южноафриканский актер из "Американцев" Клифф Саймон погиб в США 13:00
МИД: РФ требует от США не мешать работе комиссии ООН по разоружению 12:52
Банки будут получать справку 2-НДФЛ с портала госуслуг автоматически 12:50
Песков отметил снижение квалификации специалистов по России 12:47
Чем похожи празднования Масленицы 1916 и 2021 годов 12:45
Пользователи смогут "рисовать" дороги на картах Google 12:43
Юные художники Москвы и Рима нарисовали локдаун 12:39
Названы номинанты антипремии "Золотая малина" 12:39
"Аллея правителей" Церетели переедет из Москвы в Пензу 12:24
МИД РФ: Размещение США ракет в АТР спровоцирует новый виток гонки вооружений 12:19
Названа полезная диета для переболевших коронавирусом 12:18
Захарова: Россия не будет политизировать вопросы вакцинации 11:54
В Сочи горнолыжный сезон продлили до конца апреля 11:54
YouTube ограничил доступ к фильму "Крым. Путь на Родину" 11:34
В Анапе при пожаре в жилом доме повреждены 23 квартиры 11:23
Оперштаб: Еще 1605 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 11:13
ЦБ аннулировал лицензию у банка "Альба Альянс" 11:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Названы главные проблемы в сфере ЖКХ
Названы главные проблемы в сфере ЖКХ
Как получить диагностическую карту по новым правилам
Как получить диагностическую карту по новым правилам
12.03.2021 12:29
Рубрика: Происшествия

Прокуратура: В Оренбурге бродячие собаки 250 раз нападали на людей

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)

Прокуратура Оренбурга потребовала возбудить уголовное дело о халатности чиновников мэрии, ответственных за отлов и содержание безнадзорных животных. Только в прошлом году в городе было зарегистрировано более 250 случаев укусов людей бродячими собаками.

В Коми завели дело после нападения стаи собак на четырехлетнюю девочку

Как сообщила прокуратура Оренбургской области, надзорное ведомство направило в следственные органы материалы проверки, проведенной после недавнего случая нападения бродячей собаки на школьницу. Девочка получила телесные повреждения.

К сожалению, за последние годы подобные ситуации стали массовым явлением в городе.

- В ходе прокурорской проверки установлено, что в 2020-2021 годах от граждан поступило свыше 750 обращений по вопросам нахождения на улицах большого числа безнадзорных собак и их агрессивного поведения, - уточнила пресс-служба ведомства. - При этом по данным министерства здравоохранения области за 2020 год медицинские учреждения города зарегистрировали свыше 250 случаев укусов граждан бродячими собаками.

В Кузбассе предложили жестче наказывать хозяев агрессивных собак

Согласно выводам прокуратуры, все это говорит о том, что управление ЖКХ горадминистрации не исполняет возложенные на него функции. Поставлен вопрос об уголовном преследовании лиц, ответственных за сложившуюся ситуацию.

Чиновники могут быть привлечены к ответственности по статье 293 УК РФ (неисполнение должностным лицом обязанностей в силу занимаемой должности, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан на благоприятные и безопасные условия проживания).

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область

Главное сегодня

Times: В Германии признали эффективность российской вакцины "Спутник V"
YouTube ограничил доступ к фильму "Крым. Путь на Родину"
Банки будут получать справку 2-НДФЛ с портала госуслуг автоматически
В Швеции признали превосходство России в случае крупномасштабной войны
ЦБ отозвал лицензии у банка и НКО за обслуживание нелегальных казино
Каршеринговая компания заплатит за грубость в адрес клиента-должника
Телефонные мошенники придумали новую схему по выманиванию денег