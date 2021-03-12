Прокуратура: В Оренбурге бродячие собаки 250 раз нападали на людей

Прокуратура Оренбурга потребовала возбудить уголовное дело о халатности чиновников мэрии, ответственных за отлов и содержание безнадзорных животных. Только в прошлом году в городе было зарегистрировано более 250 случаев укусов людей бродячими собаками.

Как сообщила прокуратура Оренбургской области, надзорное ведомство направило в следственные органы материалы проверки, проведенной после недавнего случая нападения бродячей собаки на школьницу. Девочка получила телесные повреждения.

К сожалению, за последние годы подобные ситуации стали массовым явлением в городе.

- В ходе прокурорской проверки установлено, что в 2020-2021 годах от граждан поступило свыше 750 обращений по вопросам нахождения на улицах большого числа безнадзорных собак и их агрессивного поведения, - уточнила пресс-служба ведомства. - При этом по данным министерства здравоохранения области за 2020 год медицинские учреждения города зарегистрировали свыше 250 случаев укусов граждан бродячими собаками.

Согласно выводам прокуратуры, все это говорит о том, что управление ЖКХ горадминистрации не исполняет возложенные на него функции. Поставлен вопрос об уголовном преследовании лиц, ответственных за сложившуюся ситуацию.

Чиновники могут быть привлечены к ответственности по статье 293 УК РФ (неисполнение должностным лицом обязанностей в силу занимаемой должности, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан на благоприятные и безопасные условия проживания).