Прокуроры в прошлом году защитили жилищные права более 76 тысяч граждан. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в Генеральной прокуратуре.

Всего же в 2020 году после масштабных прокурорских проверок было выявлено более 184 тысяч нарушений жилищного законодательства. Не случайно Генеральный прокурор Игорь Краснов обозначил перед подчиненными именно соблюдение жилищных прав граждан как одно из приоритетных направлений деятельности.

Большинство нарушений касались переплат, а где-то и вообще лишних начислений управляющих компаний гражданам за "коммуналку". В некоторых регионах эти суммы составили десятки миллионов рублей.

Так, факты незаконного завышения "коммуналки", а также назначение дополнительных платежей, не предусмотренных законом, были пресечены прокурорами в республиках Башкортостан и Коми, Калужской, Кировской, Костромской и Саратовской областях и других регионах.

Например, в Башкортостане после прокурорского вмешательства жителям 239 многоквартирных домов были возвращены 25 млн рублей. Эти деньги им необоснованно доначислили за отопление. В Саратовской области прокуроры выявили неправомерное начисление платы за "коммуналку" более чем на 62 млн рублей. В итоге деньги жильцам пересчитали. Коммунальщики и чиновники получили 436 тысяч рублей штрафа по 16 административным делам за нарушение порядка ценообразования. Один руководитель компании дисквалифицирован.

А еще прошедшие по всей стране проверки выявили многочисленные нарушения со стороны региональных и местных властей, а также управляющих компаний многоквартирных домов. В частности, они касались переселения граждан из аварийного жилья и выдачи квартир очередникам.

76 тысяч граждан. Именно столько человек в прошлом году защитили прокуроры, восстановив их нарушенные права в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Еще больше было случаев задержек с отоплением, перебоев с подачей воды и газа в дома, отсутствием ремонта и некачественным содержанием общедомового имущества. В такой антирейтинг Генпрокуратуры по количеству нарушений вошли республики Адыгея, Алтай, Дагестан, Карелия, Хакасия, Приморский край, Владимирская, Мурманская, Новосибирская, Ульяновская, Ярославская области, Ненецкий автономный округ и другие регионы.

В Сахалинской области после вмешательства прокуроров были определены сроки расселения 52 многоквартирных домов. А правительство области дополнительно выделило более 100 млн рублей для расселения жителей Охинского района из аварийного жилья, пострадавших во время землетрясения в Нефтегорске.

В Новосибирской области после отмены главой города Обь распоряжения о признании 28 многоквартирных домов аварийными возбуждено и расследуется уголовное дело о превышении должностных полномочий.

В Нижегородской области в результате вмешательства прокуратуры удалось добиться завершения ремонтных работ в более 700 многоквартирных домах. После ускорения, приданного прокурорами чиновникам в Свердловской области, был закончен капитальный ремонт в 1174 домах.

В Республике Хакасия после вмешательства прокуроров были приведены в соответствие газопроводы в 28 многоквартирных домах, а в 54 домах очищены от мусора и хлама подвалы.

В Новосибирской области прокуроры пресекли 35 фактов незаконного прекращения подачи коммунальных услуг, а также предоставления услуг ненадлежащего качества.

Всего же прокуроры в прошлом году внесли свыше 47 тысяч представлений и опротестовали 11,4 тысячи незаконных правовых актов в сфере ЖКХ. О недопустимости нарушения закона предостерегли 6,7 тысячи должностных лиц. В интересах граждан в суды направлено 24,2 тысячи заявлений. К дисциплинарной и административной ответственности привлечено более 37 тысяч виновных лиц. По материалам прокурорских проверок возбуждено 486 уголовных дел.

Особое внимание по требованию Генпрокурора Игоря Краснова сотрудники надзорного ведомства уделяли защите жилищных прав ветеранов Великой Отечественной войны и членов их семей. В частности, в Вологодской, Костромской, Новгородской, Томской областях, Москве прокурорами вскрыты факты длительного непредоставления жилья ветеранам и членам их семей. В Краснодарском крае после неправомерного отказа в принятии на жилищный учет ветеранов и членов их семей сразу шесть прокуроров обратились в суд. Их исковые требования были удовлетворены и впоследствии ветераны получили жилье.