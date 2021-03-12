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12.03.2021 20:17
Рубрика: Власть

Самарская область подтвердила высокую инвестиционную привлекательность

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
Национальное рейтинговое агентство (НРА) выпустило отчет об исследовании инвестиционной привлекательности регионов России по итогам 2020 года.
Самарская область вошла в десятку крупнейших промышленных регионов страны. Фото: Георгий Субботин/ РГ Самарская область вошла в десятку крупнейших промышленных регионов страны. Фото: Георгий Субботин/ РГ
Самарская область вошла в десятку крупнейших промышленных регионов страны. Фото: Георгий Субботин/ РГ

Все субъекты РФ в рейтинге разделены на три крупные категории: высокая, средняя и умеренная инвестиционная привлекательность. 56 регионов сохранили свои позиции на прежнем уровне, 19 регионов улучшили их, а десять регионов ухудшили.

Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области
В Самарской области откроются заводы по выпуску фурнитуры для дверей

Самарская область подтвердила высокую инвестиционную привлекательность региона и вошла в десятку крупнейших промышленных регионов страны. Регион находится в центре крупного потребительского рынка и обладает выгодным геостратегическим месторасположением. В радиусе пятисот километров от центра области проживает порядка 30 миллионов человек. Эти факторы являются решающими для многих инвесторов.

- Самарская область проводит комплексную политику, связанную с улучшением инвестиционно-предпринимательского климата. Это наш абсолютный приоритет! Именно такая траектория роста заложена в Стратегии долгосрочного развития региона. А потому сегодня всем инвесторам в Самарской области гарантированы комфорт и поддержка. Мы заинтересованы в процветании каждого нового предприятия, каждой компании. Их успех - это вклад в развитие экономики губернии, качество жизни наших жителей, престиж и благополучие региона в целом, - подчеркнул министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

По данным НРА, рост инвестиций в российской экономике замедлился еще в 2019 году, а в первом полугодии 2020 года на фоне пандемии коронавирусной инфекции в целом по стране впервые за четыре года была зафиксирована отрицательная динамика инвестиций. Половине регионов России удалось сохранить положительную динамику инвестиций даже в условиях начальной фазы "коронавирусного" кризиса в первом полугодии 2020 года. По мнению экспертов, выйти из кризиса быстрее смогут регионы с высокой инвестиционной привлекательностью, в то время как регионам с низкой инвестиционной привлекательностью и неблагоприятным инвестиционным климатом придется с нуля создавать инструменты поддержки бизнеса.

Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области
Дмитрий Богданов: Для бизнеса никогда не будет более удобного периода

Самарская область - открытый для бизнеса регион, в котором создана благоприятная среда для реализации проектов любой сложности. Инвесторам предлагается весь спектр специализированных площадок, а также льготы в зависимости от выбранной зоны. Флагманская инвестплощадка региона - Особая экономическая зона "Тольятти", которая в прошлом году вошла в тройку лидеров в стране по версии четвертого Национального рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ. Также инвесторы уже оценили преимущества размещения производств в ТОСЭР "Чапаевск" и в индустриальных парках Самарской области "Преображенка" и "Чапаевск". Кроме того, в регионе создан новый государственный промпарк "Новосемейкино", расположенный в непосредственной близости к федеральной трассе М5.

В свою очередь, высокотехнологичные инновационные, а значит, высоко рисковые производства в Самарской области получают поддержку в технопарке "Жигулевская долина". Власти предоставляют стартапам необходимое содействие на всех этапах реализации проектов, в том числе оказывают помощь с поиском инвесторов.

Отметим, в регионе для помощи бизнесу создан инвестиционный портал - это ресурс Агентства по привлечению инвестиций (АПИ) investinsamara.ru. Агентство взаимодействует с инициаторами новых и операторами уже реализуемых инвестпроектов.

В регионах Власть Работа власти Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

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