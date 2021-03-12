В Нижегородской области запретили блины с начинкой

Из-за ограничений по коронавирусу на масленичных мероприятиях в Нижегородской области запретили продажу блинов с начинкой. Традиционные праздничные угощения могут продаваться только в закрытой индивидуальной одноразовой упаковке.

Соответствующее решение координационного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции утвердил губернатор Глеб Никитин, сообщает пресс-служба правительства региона. Торговые места на масленичных ярмарках должны находиться не менее чем в полутора метрах друг от друга. Дегустация продуктов питания запрещается.

Кроме блинов с начинкой запрет коснется разливных напитков: продаваться они могут лишь в промышленной упаковке. Тесто для блинов должно готовиться в стационарных условиях, при выпечке обязательны маски и перчатки. Участники гуляний должны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию. Скопления посетителей организаторам гуляний необходимо избегать.

- Масленица всегда была символом прихода весны и дарила надежду. Таких эмоций особенно не хватает в последние месяцы. Было принято общее решение провести масленичные мероприятия в объеме, допустимом в нынешней санитарно-эпидемиологической ситуации. Особенность праздника в активном использовании именно открытых площадок. Соблюдение всех необходимых требований позволяет максимально снизить возможные риски, - пояснил глава региона.