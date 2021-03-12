В Пензе больница выплатит два миллиона рублей за смерть ребенка

Пензенский областной суд обязал областную детскую больницу имени Н.Ф. Филатова выплатить два миллиона рублей матери ребенка, погибшего по вине врачей. В травмпункте шестилетнему мальчику наложили гипсовую лангету так, что это вызвало тяжелое осложнение и смерть.Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Врач-травматолог оказал помощь и направил ребенка на амбулаторное лечение по месту жительства. На следующий день его повторно привезли в детскую больницу. На сломанной руке был умеренный отек. Поменяв лангету, врач снова отравил мать с мальчиком домой. Но тревожные симптомы в виде боли и повышения температуры нарастали. На следующий день "скорая" доставила мальчика в реанимацию, где он скончался.

- Установлено, что при оказании медицинской помощи ребенку врач недооценил степень тяжести состояния, не направил на госпитализацию в стационар, в результате чего наступила смерть пациента от синдрома длительного сдавливания мягких тканей, осложнившегося тяжелой интоксикацией, - пояснила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

Приговором Ленинского районного суда Пензы врач-травматолог был признан виновным в причинении смерти по неосторожности. Его на два года отстранили от работы.

Истица просила взыскать в качестве компенсации причиненного ей морального вреда пять миллионов рублей.

Суд первой инстанции частично удовлетворил требования и вынес решение о взыскании с больницы 1,2 миллиона рублей. Не согласившись с размером компенсации, истица подала апелляционную жалобу. Судебная коллегия по гражданским делам Пензенского областного суда сочла возможным увеличить ее размер до двух миллионов рублей. Решение вступило в законную силу.