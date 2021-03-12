В Самарской области откроются заводы по выпуску фурнитуры для дверей

Новости

Власти Италии введут жесткий карантин на выходные в начале апреля 16:30
В Подмосковье бетономешалка раздавила машины с пассажирами 16:05
Минздрав Азербайджана одобрил применение "Спутника V" 16:03
Договор о свободной торговле стал основой развития экономик стран СНГ 16:02
В Госдуме ответили на "стратегию" Киева по возврату Крыма 15:53
В Воронежской области отменили самоизоляцию для пенсионеров 15:50
Житель Чувашии получил условный срок за избиение сына 15:44
Захарова назвала "безумием" публикации в американских СМИ о Красной армии 15:31
В России продают новую "девятку" по цене Toyota Land Cruiser Prado 15:22
Телеканал "Пятница" запускает TikTok-шоу с Региной Тодоренко 14:53
Коронавирус в 2020 году выявили в России почти у 4 тысяч заключенных 14:53
Первое мультиучреждение ФСИН может появиться в ближайшем к Москве регионе 14:46
Директор ФСИН: Зарплата заключенных выросла на 11 процентов 14:42
На Украине истребитель сгорел после пьяного ДТП 14:42
Союзные парламентарии обсудят вопросы ликвидации последствий аварии на ЧАЭС 14:20
Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию на Ближнем Востоке 14:16
В Петербурге телефонные мошенники обманули генерала МВД 14:15
Биржевая цена бензина АИ-92 побила рекорд мая 2018 года 14:12
Студентов учтут при оценке нуждаемости семьи для выплат на детей 14:01
В Пензе больница выплатит два миллиона рублей за смерть ребенка 13:50
У братьев Андреасян за долги отобрали фильм "Кома" 13:49
Болгария приостановила использование вакцины AstraZeneca 13:48
Определены даты проведения Восточного экономического форума 13:45
"Жена Дэдпула" Морена Баккарин родила "комиссару Гордону" ребенка 13:43
ФСИН возьмет на контроль склонных к телефонному мошенничеству заключенных 13:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Названы главные проблемы в сфере ЖКХ
Названы главные проблемы в сфере ЖКХ
Как получить диагностическую карту по новым правилам
Как получить диагностическую карту по новым правилам
12.03.2021 14:53
Рубрика: Власть

В Самарской области откроются заводы по выпуску фурнитуры для дверей

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
Тольятти с рабочим визитом посетили заместитель председателя правительства Самарской области Наталья Катина и министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.
В планах руководства "Феррони-Тольятти" запустить предприятие на проектную мощность уже в июле этого года. Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области В планах руководства "Феррони-Тольятти" запустить предприятие на проектную мощность уже в июле этого года. Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области
В планах руководства "Феррони-Тольятти" запустить предприятие на проектную мощность уже в июле этого года. Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области

Первой точкой программы визита стал завод дверей "Феррони-Тольятти", расположенный на площадке бывшего предприятия "АвтоВАЗагрегат". Сейчас здесь ведутся работы по модернизации комплекса и оснащению его современным оборудованием.

Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области
Дмитрий Богданов: Для бизнеса никогда не будет более удобного периода

В планах руководства - запустить предприятие на проектную мощность уже в июле этого года. Представители компании-инвестора провели для делегации правительства экскурсию по заводу, где уже сегодня ведется ручная сборка 60 дверей в сутки. С запуском автоматической линии количество выпускаемой продукции возрастет до четырех тысяч в сутки.

По словам Дмитрия Богданова, такие визиты на площадки важных инвестиционных проектов происходят регулярно по поручению губернатора Дмитрия Азарова - для главы региона важнейшей задачей является создание благоприятного бизнес-климата.

- Компания Феррони уже перешла на опытную сборку и обучение специалистов, которых приняли на работу. Сегодня на заводе уже трудится больше 350 человек, до конца марта будет принято еще 300 жителей города, - рассказал министр. - С выходом на плановые объемы производства завод будет выпускать до двух миллионов дверей в год - это будет самый крупный, современный и масштабный завод в стране. А это значит, что у жителей Тольятти будут стабильные рабочие места с высокой заработной платой.

Финансовый директор ООО "Феррони Тольятти" Олег Князьков отметил, что после запуска предприятия Тольятти может получить статус "дверной столицы" России.

Фото: Георгий Субботин/ РГ
В Самарской области представлен весь спектр инвестплощадок

- До конца апреля у нас будет трудоустроено примерно 700 сотрудников. Конечно, есть пожелания по определенному набору профессий: мы ждем операторов рабочих станков, технологов, инженеров-конструкторов. Мы будем рады рассмотреть все кандидатуры, - отметил Олег Князьков. - В строительство завода мы уже инвестировали около 2,7 миллиарда рублей, все идет по графику. Это производство будет самым крупным в Западной и Восточной Европе, а также странах СНГ. Мы являемся крупными экспортерами, поставляем продукцию в 28 стран мира. С появлением дополнительных мощностей планируем выходить на дальнее зарубежье.

Представители областного правительства и инвесторы также обсудили планы по созданию в регионе заводов по выпуску дверной фурнитуры - это позволит максимально локализовать производство дверей. В Самарской области инвестор готов разместить производство цилиндров, замков и других изделий. В ближайших планах также размещение на площадке технопарка "Жигулевской долины" инжинирингового центра предприятия.

Дмитрий Богданов также посетил ООО "Тольяттикаучук", одно из крупнейших предприятий нефтехимического комплекса в России. Вместе с генеральным директором ООО "Тольяттикаучук" Юрием Морозовым стороны обсудили дальнейшее развитие предприятия, в том числе - реализацию проектов, направленных на повышение экологичности и эффективности производства. В 2021 году, помимо поддержания основных фондов и развития производства, одной из главных задач предприятия является достижение целей устойчивого развития, в числе которых безопасное производство, ответственное потребление и охрана окружающей среды. "В мероприятия с экологическим эффектом мы планируем в этом году вложить 335 миллионов рублей," - отметил Юрий Морозов.

Фото: Минэкономразвития Самарской области
В Самарской области запустят завод по производству железобетонных изделий

Следующей точкой рабочего визита стал тольяттинский мясокомбинат "Лада". Вместе с управляющим предприятия Павлом Плехановым Дмитрий Богданов осмотрел производственные цеха, поговорил с работниками.

Предприятие было создано в 2016 году, в начале 2018 года мясокомбинат стал резидентом ТОСЭР "Тольятти". Сегодня это крупнейшее предприятие региона полного цикла. Колбасные изделия и мясные полуфабрикаты реализуются в 12 регионах. Сегодня на площадке завода идёт модернизация и расширение действующего производства, запуск новых линий. До конца 2023 года здесь планируется увеличить объёмы производства до 600 тонн в месяц, создать 170 новых рабочих мест. В результате реализации инвестпроекта на мясокомбинате будут заняты почти 600 жителей Тольятти.

- Мы являемся резидентами территории опережающего развития. Нас всегда поддерживает правительство региона, министерство экономического развития и инвестиций. Нас консультируют, помогают ускорить решение срочных вопросов. Это помогает нам создавать рабочие места и генерировать дополнительные средства для дальнейшей модернизации и развития предприятия, - подчеркнул Павел Плеханов.

Также Наталья Катина и Дмитрий Богданов посетили флагманский проект правительства Самарской области - Особую экономическую зону "Тольятти". Члены правительства осмотрели территорию инвестплощадки, проконтролировали готовность строительных работ в новых корпусах резидентов, а также провели встречу с представителями городской администрации и компаний-инвесторов по вопросам реализации на территории Тольятти приоритетных инвестиционных проектов.

Комментарии

Дмитрий Богданов, министр экономического развития и инвестиций Самарской области:

- Рабочий день в Тольятти прошел очень плодотворно, мы посетили сразу несколько предприятий, как действующих, так и готовящихся к запуску. Провели совещание с коллегами из городской администрации и представителями компаний-инвесторов, реализующих свои проекты на территории Тольятти. Такие выезды позволяют нам эффективнее работать, дают возможность комплексно подойти к проектам, обсудить общий план работ и оперативно решить возникающие вопросы. В этом и заключается уникальность нашего подхода к взаимодействию с инвесторами - мы сопровождаем каждый проект на каждом этапе. Это помогает нам привлекать новых инвесторов, которые ценят такое отношение.

Олег Князьков, финансовый директор ООО "Феррони-Тольятти" о работе в Самарской области:

- Преимущество Самарской области - активная деловая позиция администрации региона в решении всех рабочих вопросов: от получения виз для иностранных сотрудников компании до оперативного рассмотрения и получения экспертиз в области промышленной безопасности, санитарно-защитных зон, проектной документации. Областное правительство уделяет большое внимание взаимодействию с нами, мы ежедневно находимся на связи. Сегодня не каждый регион может этим похвастаться. Мы считаем Тольятти лидером в этих вопросах, поэтому планируем и дальше развивать производство на территории Самарской области.

В регионах Власть Работа власти Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

Главное сегодня

Times: В Германии признали эффективность российской вакцины "Спутник V"
YouTube ограничил доступ к фильму "Крым. Путь на Родину"
Банки будут получать справку 2-НДФЛ с портала госуслуг автоматически
Роскомнадзор заявил о готовности к диалогу с Twitter
ЦБ отозвал лицензии у банка и НКО за обслуживание нелегальных казино
Путин: Россия не будет искусственно удерживать своих граждан внутри страны
Неопытным инвесторам перестанут продавать сложные финпродукты