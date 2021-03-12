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12.03.2021 15:44
Рубрика: Происшествия

Житель Чувашии получил условный срок за избиение сына

Текст: Сергей Кирсанов

Суд в Чувашии вынес приговор в отношении 43-летнего жителя деревни Новые Ачакасы Канашского района, который обвинялся в избиении собственного сына.

Фото: iStock
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Как установили следователи, с декабря 2019 по октябрь 2020 года мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения неоднократно наносил побои руками и ногами 13-летнему сыну.

- Причастность злоумышленника к инкриминированному деянию доказана показаниями потерпевшего, свидетелей, заключением проведенной по уголовному делу судебной медицинской экспертизы, а также другими материалами дела, - сообщили в СК РФ.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде трех лет лишения свободы условно.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика

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