Житель Чувашии получил условный срок за избиение сына

Суд в Чувашии вынес приговор в отношении 43-летнего жителя деревни Новые Ачакасы Канашского района, который обвинялся в избиении собственного сына.

Как установили следователи, с декабря 2019 по октябрь 2020 года мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения неоднократно наносил побои руками и ногами 13-летнему сыну.

- Причастность злоумышленника к инкриминированному деянию доказана показаниями потерпевшего, свидетелей, заключением проведенной по уголовному делу судебной медицинской экспертизы, а также другими материалами дела, - сообщили в СК РФ.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде трех лет лишения свободы условно.