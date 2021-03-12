Из-за потепления гулять и рыбачить на Байкале стало опаснее

МЧС по Иркутской области предупредило об осложнении ледовой обстановки на Байкале. По данным ведомства, началось весеннее разрушения ледяного покрова озера, по всей акватории отмечаются многочисленные разрывы льда, промоины и становые трещины увеличиваются в размерах. Этому способствует в том числе разрушение торосов.

В Слюдянском районе толщина льда составляет от 25 до 40 сантиметров. Местами лед напитан талой водой. Опасные места - трещины и наледи - зафиксированы на туристском маршруте выходного дня "Ангасолка - Слюдянка". Спасатели обнесли их вешками, выставили предупреждающие знаки и аншлаги.

В Ольхонском районе, по данным МЧС, толщина льда в среднем составляет 70 сантиметров, но много трещин и разрывов.

В Иркутском районе, в окрестностях поселка Большое Голоустное толщина льда у берега - 70-80 сантиметров, но на удалении лед значительно тоньше. Кроме того, из-за подводных термальных источников у мыса Большой Кадильный толщина льда не превышает пяти сантиметров, а вдоль береговой линии наблюдаются проталины.

Ведомство напоминает, что выезд на лед за пределами официальных переправ, категорически запрещен. Рыбаков и любителей прогулок по льду озера призывают быть осторожнее.