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12.03.2021 10:19
Рубрика: Общество

Из-за потепления гулять и рыбачить на Байкале стало опаснее

Текст: Екатерина Дементьева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

МЧС по Иркутской области предупредило об осложнении ледовой обстановки на Байкале. По данным ведомства, началось весеннее разрушения ледяного покрова озера, по всей акватории отмечаются многочисленные разрывы льда, промоины и становые трещины увеличиваются в размерах. Этому способствует в том числе разрушение торосов.

Фото: Instagram.com/kobzevnasvyazi/
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В Слюдянском районе толщина льда составляет от 25 до 40 сантиметров. Местами лед напитан талой водой. Опасные места - трещины и наледи - зафиксированы на туристском маршруте выходного дня "Ангасолка - Слюдянка". Спасатели обнесли их вешками, выставили предупреждающие знаки и аншлаги.

В Ольхонском районе, по данным МЧС, толщина льда в среднем составляет 70 сантиметров, но много трещин и разрывов.

В Иркутском районе, в окрестностях поселка Большое Голоустное толщина льда у берега - 70-80 сантиметров, но на удалении лед значительно тоньше. Кроме того, из-за подводных термальных источников у мыса Большой Кадильный толщина льда не превышает пяти сантиметров, а вдоль береговой линии наблюдаются проталины.

Ведомство напоминает, что выезд на лед за пределами официальных переправ, категорически запрещен. Рыбаков и любителей прогулок по льду озера призывают быть осторожнее.

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