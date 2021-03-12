ООО "Транснефть - Восток" ввело в эксплуатацию единую систему диспетчерского управления нефтепроводами

ООО "Транснефть - Восток" ввело в промышленную эксплуатацию единую систему диспетчерского управления (ЕСДУ) для контроля и управления магистральными нефтепроводами Омск-Иркутск, Красноярск-Иркутск протяженностью 1500 км в Иркутской области.

Система позволяет управлять технологическим оборудованием трубопроводов Омск-Иркутск, Красноярск-Иркутск с основного территориального диспетчерского пункта (ТДП) г. Братска и резервного ТДП, а также передавать данные о состоянии технологического оборудования всех МН ООО "Транснефть - Восток" в центральный диспетчерский пункт ПАО "Транснефть". Ранее управление данными нефтепроводами производилось из диспетчерского пункта Иркутского районного нефтепроводного управления (РНУ).

В основе ЕСДУ использованы передовые технические решения в области автоматизации технологических процессов. Используемое оборудование соответствует самым строгим требованиям по характеристикам надежности и обеспечения информационной безопасности. Формирование унифицированной системы управления объектами ООО "Транснефть - Восток", процессами транспортировки нефти ведется на единых принципах построения систем диспетчерского управления, принятых в организациях системы "Транснефть". Автоматизация процессов транспортировки нефти направлена на повышение оперативности, надежности и безопасности управления технологическим процессом.

В ходе реализации проекта по внедрению ЕСДУ было разработано программное обеспечение и эксплуатационная документация, выполнены работы по реконструкции помещений диспетчерской "Братск", проведены заводские испытания оборудования, выполнена установка серверного оборудования в основном и резервном ТДП. Заменено оборудование в диспетчерском пункте Иркутского РНУ, за нефтепроводным управлением сохранена функция контроля за состоянием (МН) Омск - Иркутск, Красноярск - Иркутск.

Реализация проекта по внедрению ЕСДУ началась в 2018 году. Работы проведены по программе технического перевооружения и реконструкции. После внедрения системы проведены пусконаладочные работы и индивидуальные испытания. По завершении опытной эксплуатации и комплексного опробования ЕСДУ была введена в промышленную эксплуатацию.

Материал подготовлен пресс-службой ООО "Транснефть - Восток"