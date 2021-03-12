Новости

Министр юстиции: за десять лет закрыто 13 колоний 13:30
Лукашенко назвал сроки создания в Беларуси вакцины от COVID-19 13:26
В Москве тренер по хоккею получил 2 года тюрьмы за смерть ученика на льду 13:22
"Почта России" установит постаматы в метро 13:11
В МИД РФ приветствуют инициативу в ФРГ о сохранении памяти о войне 13:03
Песков назвал тревожной ситуацию в Мьянме 13:01
Роскомнадзор готов к диалогу с Twitter 13:01
Южноафриканский актер из "Американцев" Клифф Саймон погиб в США 13:00
МИД: РФ требует от США не мешать работе комиссии ООН по разоружению 12:52
Банки будут получать справку 2-НДФЛ с портала госуслуг автоматически 12:50
Песков отметил снижение квалификации специалистов по России 12:47
Чем похожи празднования Масленицы 1916 и 2021 годов 12:45
Пользователи смогут "рисовать" дороги на картах Google 12:43
Юные художники Москвы и Рима нарисовали локдаун 12:39
Названы номинанты антипремии "Золотая малина" 12:39
"Аллея правителей" Церетели переедет из Москвы в Пензу 12:24
МИД РФ: Размещение США ракет в АТР спровоцирует новый виток гонки вооружений 12:19
Названа полезная диета для переболевших коронавирусом 12:18
Захарова: Россия не будет политизировать вопросы вакцинации 11:54
В Сочи горнолыжный сезон продлили до конца апреля 11:54
YouTube ограничил доступ к фильму "Крым. Путь на Родину" 11:34
В Анапе при пожаре в жилом доме повреждены 23 квартиры 11:23
Оперштаб: Еще 1605 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 11:13
ЦБ аннулировал лицензию у банка "Альба Альянс" 11:12
ФАС проверит пермскую шаурму из-за использования знака McDonald’s 11:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Названы главные проблемы в сфере ЖКХ
Названы главные проблемы в сфере ЖКХ
Как получить диагностическую карту по новым правилам
Как получить диагностическую карту по новым правилам
12.03.2021 12:07

Ревизия под снос

Чем может обернуться инвентаризация заброшенных домов в Иркутске
Текст: Екатерина Дементьева
Российская газета - Экономика Сибири № 51(8402)
Администрация Иркутска намерена провести инвентаризацию ветхого и аварийного жилья и снести пустующие деревянные здания - их назвали пожароопасным. Речь идет прежде всего о расселенном аварийном фонде. Но эксперты, связанные с охраной и восстановлением архитектурного наследия Иркутска, опасаются, что это обернется новой угрозой для исторической застройки.
Иркутск относится к городам с самой обширной исторической застройкой. Однако она стремительно сокращается под напором строительного лобби Фото: РИА Новости Иркутск относится к городам с самой обширной исторической застройкой. Однако она стремительно сокращается под напором строительного лобби Фото: РИА Новости
Иркутск относится к городам с самой обширной исторической застройкой. Однако она стремительно сокращается под напором строительного лобби Фото: РИА Новости

Мэр Иркутска Руслан Болотов подчеркнул, что в дома-памятники при ревизии просто закроют доступ для посторонних. Однако история обращения с архитектурным наследием такова, что тревога за историческую часть города небеспочвенна.

Под Калининградом изымают заброшенные памятники у собственников

Особенно уязвимой может оказаться так называемая средовая застройка - здания, которые не имеют охранного статуса памятников истории и архитектуры, но создают аутентичное окружение и историческую среду города. Иркутск пока относится к городам с обширной исторической застройкой, однако она сокращается под напором строительного лобби. А оно сейчас особенно сильно в областном центре.

- Я не исключаю, что под бульдозер могут "случайно" попасть и памятники, - отмечает председатель иркутской городской организации "Наследие" Дмитрий Разумов. - В Иркутске сносили даже объекты федерального значения. К тому же в городе есть, к сожалению, практика вывода исторических зданий из реестра вновь выявленных объектов. Вспомним доходный дом Кирикова на улице Бабушкина, 2. Экспертиза указала, что он не имеет никакой ценности, в пятницу по нему подписали приказ, а в субботу уже снесли. Мы даже не успели оспорить это решение. Постфактум нам удалось доказать в суде, что здание имело ценность не только архитектурную, но и мемориальную - человек, который его построил, был широко известным меценатом, о нем сняла фильм BВC. Но ответственности за его снос никто не понес - ни эксперт, ни заказчик экспертизы, ни чиновники из Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области.

По подсчетам историков, через вывод архитектурных памятников из реестра Иркутск с 2000 года утратил более трети от общего числа вновь выявленных.

Сколько утрачено средовой застройки - никто, наверное, не считал.

- Даже если памятники не тронут, есть вероятность, что пострадает опорная или, как ее еще называют, средовая застройка. Мы теряем архитектурные ансамбли, квартальность, аутентичную среду старинного города, - разделяет опасения депутат Думы Иркутска Сергей Юдин. - Ее и так мало осталось.

- При таком подходе снижается привлекательность и самих памятников, причем не только эстетическая, но и экономическая. Тем самым подрывается механизм привлечения частных средств в реставрацию. Это видно на примере тех охранных объектов, земельные участки под которыми ограничиваются самим строением. То есть рядом можно сделать что угодно, можно ограничить подъезд к дому. А это критично для бизнеса, гостиничного, например, - уточняет Дмитрий Разумов.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Как в Москве ремонтируют дома-памятники

Отчасти успокаивает лишь то, что муниципальные власти не спешат признавать аварийными дома в исторической части города. И без них аварийный и ветхий фонд Иркутска - один из самых больших в области и стране.

- Но по факту процентов семьдесят-восемьдесят средовой застройки находится в крайне изношенном состоянии, и если ее признают ветхой де-юре, то дома по закону пойдут под снос. Этого хотелось бы избежать. Тогда надо искать механизмы для капитального ремонта таких строений, - отмечает Сергей Юдин.

По его мнению, необходимо разработать специальные программы господдержки капремонта и реставрации исторического жилого фонда. Сейчас на федеральном уровне рассматривается соответствующая инициатива в отношении памятников архитектуры, в которых проживают люди. Комиссия по сохранению объектов культурного наследия Общественного совета при Минстрое России недавно предложила проводить капремонт многоквартирных домов, относящихся к памятникам культуры, за счет федерального бюджета. Обсуждение вопроса ожидается на этой неделе.

Но средовой застройки это не касается.

- У города есть инструменты для работы с таким фондом. Например, Агентство реставрации памятников истории, которое создавали с расчетом, что, отреставрировав и передав инвесторам полученные от города сорок расселенных зданий, АРПИ примет участие уже в расселении памятников. Есть опыт проекта "Иркутские кварталы" - привлечение к восстановлению домов собственников земельных участков. Иркутск - лидер в России по формированию практик восстановления и воссоздания памятников с участием частного капитала. Поэтому подход "давайте снесем все, что не нужно" неправилен, - резюмирует Дмитрий Разумов.

В регионах Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Иркутск

Главное сегодня

Times: В Германии признали эффективность российской вакцины "Спутник V"
YouTube ограничил доступ к фильму "Крым. Путь на Родину"
Банки будут получать справку 2-НДФЛ с портала госуслуг автоматически
В Швеции признали превосходство России в случае крупномасштабной войны
ЦБ отозвал лицензии у банка и НКО за обслуживание нелегальных казино