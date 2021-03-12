Администрация Иркутска намерена провести инвентаризацию ветхого и аварийного жилья и снести пустующие деревянные здания - их назвали пожароопасным. Речь идет прежде всего о расселенном аварийном фонде. Но эксперты, связанные с охраной и восстановлением архитектурного наследия Иркутска, опасаются, что это обернется новой угрозой для исторической застройки.

Иркутск относится к городам с самой обширной исторической застройкой. Однако она стремительно сокращается под напором строительного лобби Фото: РИА Новости

Мэр Иркутска Руслан Болотов подчеркнул, что в дома-памятники при ревизии просто закроют доступ для посторонних. Однако история обращения с архитектурным наследием такова, что тревога за историческую часть города небеспочвенна.

Особенно уязвимой может оказаться так называемая средовая застройка - здания, которые не имеют охранного статуса памятников истории и архитектуры, но создают аутентичное окружение и историческую среду города. Иркутск пока относится к городам с обширной исторической застройкой, однако она сокращается под напором строительного лобби. А оно сейчас особенно сильно в областном центре.

- Я не исключаю, что под бульдозер могут "случайно" попасть и памятники, - отмечает председатель иркутской городской организации "Наследие" Дмитрий Разумов. - В Иркутске сносили даже объекты федерального значения. К тому же в городе есть, к сожалению, практика вывода исторических зданий из реестра вновь выявленных объектов. Вспомним доходный дом Кирикова на улице Бабушкина, 2. Экспертиза указала, что он не имеет никакой ценности, в пятницу по нему подписали приказ, а в субботу уже снесли. Мы даже не успели оспорить это решение. Постфактум нам удалось доказать в суде, что здание имело ценность не только архитектурную, но и мемориальную - человек, который его построил, был широко известным меценатом, о нем сняла фильм BВC. Но ответственности за его снос никто не понес - ни эксперт, ни заказчик экспертизы, ни чиновники из Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области.

По подсчетам историков, через вывод архитектурных памятников из реестра Иркутск с 2000 года утратил более трети от общего числа вновь выявленных.

Сколько утрачено средовой застройки - никто, наверное, не считал.

- Даже если памятники не тронут, есть вероятность, что пострадает опорная или, как ее еще называют, средовая застройка. Мы теряем архитектурные ансамбли, квартальность, аутентичную среду старинного города, - разделяет опасения депутат Думы Иркутска Сергей Юдин. - Ее и так мало осталось.

- При таком подходе снижается привлекательность и самих памятников, причем не только эстетическая, но и экономическая. Тем самым подрывается механизм привлечения частных средств в реставрацию. Это видно на примере тех охранных объектов, земельные участки под которыми ограничиваются самим строением. То есть рядом можно сделать что угодно, можно ограничить подъезд к дому. А это критично для бизнеса, гостиничного, например, - уточняет Дмитрий Разумов.

Отчасти успокаивает лишь то, что муниципальные власти не спешат признавать аварийными дома в исторической части города. И без них аварийный и ветхий фонд Иркутска - один из самых больших в области и стране.

- Но по факту процентов семьдесят-восемьдесят средовой застройки находится в крайне изношенном состоянии, и если ее признают ветхой де-юре, то дома по закону пойдут под снос. Этого хотелось бы избежать. Тогда надо искать механизмы для капитального ремонта таких строений, - отмечает Сергей Юдин.

По его мнению, необходимо разработать специальные программы господдержки капремонта и реставрации исторического жилого фонда. Сейчас на федеральном уровне рассматривается соответствующая инициатива в отношении памятников архитектуры, в которых проживают люди. Комиссия по сохранению объектов культурного наследия Общественного совета при Минстрое России недавно предложила проводить капремонт многоквартирных домов, относящихся к памятникам культуры, за счет федерального бюджета. Обсуждение вопроса ожидается на этой неделе.

Но средовой застройки это не касается.

- У города есть инструменты для работы с таким фондом. Например, Агентство реставрации памятников истории, которое создавали с расчетом, что, отреставрировав и передав инвесторам полученные от города сорок расселенных зданий, АРПИ примет участие уже в расселении памятников. Есть опыт проекта "Иркутские кварталы" - привлечение к восстановлению домов собственников земельных участков. Иркутск - лидер в России по формированию практик восстановления и воссоздания памятников с участием частного капитала. Поэтому подход "давайте снесем все, что не нужно" неправилен, - резюмирует Дмитрий Разумов.