В Красноярске завели дело о попытке сбыта драгметаллов на 4 млн рублей

В Красноярске следователи возбудили уголовное дело о незаконном обороте драгоценных металлов в отношении троих мужчин.

Как сообщает СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия, с ноября 2020 года по январь 2021 года подозреваемые пытались сбыть шесть слитков, содержащих золото, серебро и платину. Общая их стоимость оценивается в более чем четыре миллионов рублей.

На продавцов вышли сотрудники ФСБ и изъяли слитки прежде, чем их успели передать покупателю.

Материалы спецслужб легли в основу дела по части 5 статьи 191 УК РФ "Сделка, связанная с драгоценными металлами в нарушение правил, установленных законодательством РФ, а равно незаконных хранение, перевозка и пересылка драгоценных металлов, совершенных в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору".