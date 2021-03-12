В Томске создали сенсор для обнаружения допинга в крови

Томские ученые разработали новый сенсор с наноразмерными порами для выявления допинга в крови.

Материал представляет собой тонкую пластину с порами 20-30 нанометров в диаметре, на которых ученые вырастили слой металлорганических каркасов из ионов цинка и органических молекул. Каркас играет роль ловушки для молекул, которые необходимо обнаружить.

- Если на этот материал направить свет (например, луч лазера), на поверхности золотой пористой пленки возникает эффект плазмонного резонанса, - сообщает пресс-служба Томского политехнического университета. - Именно он является источником аналитического сигнала, по которому можно определить, что за вещество "поймано" металлорганическим каркасом и в каком объеме.

Новый сенсор может работать с хиральными, или "зеркальными", молекулами. По словам ученых, таких веществ много среди лекарств и биологически активных соединений.

Процедура анализа на допинг занимает менее пяти минут. Эксперименты показали эффективность такого исследования.