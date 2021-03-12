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12.03.2021 10:18
Рубрика: Общество

В Томске ушел из жизни гендиректор Сибирского химического комбината

Текст: Наталья Граф (Томск)

В Томске на 66-м году жизни скончался генеральный директор Сибирского химического комбината Сергей Точилин. Он умер после продолжительной болезни.

Сергей Точилин начал работать на предприятии сразу после окончания Томского политехнического университета, где прошел путь от мастера-механика до директора завода. Сибирский химический комбинат он возглавил в 2012 году.

- Получил серьезный опыт управления на посту главы администрации ЗАТО Северск и в должности заместителя губернатора Томской области, - сообщается на сайте предприятия.

О том, когда и где пройдет церемония прощания с Сергеем Точилиным, станет известно позже.

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