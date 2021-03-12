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12.03.2021 12:06
Рубрика: Экономика

Росреестр назвал поднимающиеся и опускающиеся регионы

Текст: Марина Трубилина
Росреестр разработал технологию непрерывного цифрового мониторинга деформаций земной поверхности. Совместный проект Росреестра с АО "Роскартография" и ФГБУ "Геодезии, картографии и ИПД" позволит отслеживать скорость ежегодного движения тектонических плит, на которых находится Россия.

Эти данные важны для обеспечения обороны и безопасности, для развития экономики, в том числе строительного комплекса, инфраструктурных проектов, сельского хозяйства. Недостаточный мониторинг движения земной поверхности может привести к серьезным искажениям в ходе кадастровых и проектно-изыскательских работ, особенно на высокоскоростных магистралях и других сооружениях большой протяженности. Также создание системы непрерывного геодезического мониторинга имеет большое значение для предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с тектоническими явлениями.

Фото: iStock
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В России существует несколько типов геодезических сетей, которые с помощью спутников позволяют определять скорости движения земной коры, сообщает пресс-служба ведомства. Земная кора в нашей стране сдвигается в среднем на 2-4 см в год. В то же время сейчас есть риск получения неточных координат, так как существующие пункты геодезической сети смещаются вместе с земной корой.

Мониторинг по новой методике предполагается вести с использованием пунктов фундаментальной астрономо-геодезической сети (ФАГС), которые оборудованы спутниковыми приемниками геодезического класса точности и работают в непрерывном режиме.

В России есть 12 основных регионов геодинамического районирования движений земной коры. Так, район Балтийского тектонического щита поднимается со скоростью до 6 мм/год. На Кавказе скорость поднятия - до 10 мм/год (в районе Армении). Величины движений вдоль Черноморского побережья редко превышают 2,5 мм/год. Скорость Ставропольского поднятия 8,3 мм/год.

Центральные территории Урала и Предуралья опускаются со скоростью до 8 мм/год. Южная часть Сибири опускается со скоростью от 2 мм/год (в районе Ишима, север Омской области) до 10 мм/год (в районах Новокузнецка и Красноярска), местами до 14 мм/год (Кош-Агач, Республика Алтай). Весь Красноярский край опускается, наибольшие значения выявлены в северной его части в районе Дудинки (до 30 мм/год). На протяжении 1500 км от Братска (Иркутская область) до Вилюйска (Республика Саха-Якутия) полосой в несколько сотен километров отмечено небольшое поднятие от 4 до 6 мм/год.

В остальных районах Севера и Дальнего Востока движения выявляются достаточно локально, что связано в основном с отсутствием повторных измерений. Так, в Республике Бурятия весь Муйский район поднимается со скоростью до 14 мм/год. В Якутии в муниципальном районе Булунский улус горный массив поднимается на 12 мм/год, Эвено-Бытантайский национальный улус - до 14 мм/год. В Хабаровском крае Тугуро-Чумиканский район поднимается со скоростью до +10 мм/год, при этом соседний Аяно-Майский район опускается со скоростью до 12 мм/год. На Чукотке в Билибинском районе выявлено поднятие до 12 мм/год, а на Камчатке в Усть-Камчатском районе - опускание до 14 мм/год.

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