В Чечне завели дело на блогера, высказавшегося о террористах

В Чеченской Республике завели уголовное дело за призывы к террористической деятельности на Ахмеда Закаева. Об этом в пятницу сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

"По данным следствия, в январе 2021 года подозреваемый на видеохостинге Youtube разместил свое обращение, в котором он по заключению эксперта, допустил высказывания, выражающие побуждения к совершению действий, связанных с насилием", - говорится в сообщении.

На него завели уголовное дело по части второй статьи 205,2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма").

Ахмед Закаев известен как эмиссар чеченских сепаратистов, который скрывается от российского правосудия в Лондоне. Ранее он высказывался о январской спецоперации на территории республики, а также о ликвидированных членах банды Батюкаева.