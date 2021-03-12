Здание БДТ на Фонтанке закроют на ремонт в апреле

Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова 1 апреля приступит к ремонту исторического здания на набережной реки Фонтанки.

Как сообщает пресс-служба БДТ, начнется очередной этап ликвидации последствий некачественной реконструкции (проходила в 2011-2014 годах), которая при попустительстве прежних подрядчиков привела к постоянным протечкам в подвальных помещениях и на крыше.

Сейчас завершено 50 процентов работ по гидроизоляции подвальных помещений. В течение полугода в здании проведут самый сложный этап работ: будет демонтировано инженерное и театральное оборудование и полностью разобрана высокотехнологичная сцена-трансформер. После завершения работ по гидроизоляции все механизмы, системы и сети смонтируют обратно и начнут проведение пуско-наладочных работ. Также планируется проведение ремонтных работ на кровле театра.

Заказчиком работ выступает Министерство культуры РФ. Завершение ремонта планируется в четвертом квартале 2021 года.

Спектакли будут временно проходить на других площадках: на Второй сцене (Каменноостровский театр, площадь Старого Театра, 13), на сценах Александринского театра, МДТ - Театра Европы, "Балтийского дома", ТЮЗа им. Брянцева. Также при поддержке Министерства культуры будут организованы гастроли БДТ по России.