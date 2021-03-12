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12.03.2021 16:51
Рубрика: Культура

Здание БДТ на Фонтанке закроют на ремонт в апреле

Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)
Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова 1 апреля приступит к ремонту исторического здания на набережной реки Фонтанки.
Фото: Пресс-служба БДТ им. Г.А. Товстоногова Фото: Пресс-служба БДТ им. Г.А. Товстоногова
Фото: Пресс-служба БДТ им. Г.А. Товстоногова

Как сообщает пресс-служба БДТ, начнется очередной этап ликвидации последствий некачественной реконструкции (проходила в 2011-2014 годах), которая при попустительстве прежних подрядчиков привела к постоянным протечкам в подвальных помещениях и на крыше.

Фото: Театр-фестиваль "Балтийский дом"
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Сейчас завершено 50 процентов работ по гидроизоляции подвальных помещений. В течение полугода в здании проведут самый сложный этап работ: будет демонтировано инженерное и театральное оборудование и полностью разобрана высокотехнологичная сцена-трансформер. После завершения работ по гидроизоляции все механизмы, системы и сети смонтируют обратно и начнут проведение пуско-наладочных работ. Также планируется проведение ремонтных работ на кровле театра.

Заказчиком работ выступает Министерство культуры РФ. Завершение ремонта планируется в четвертом квартале 2021 года.

Спектакли будут временно проходить на других площадках: на Второй сцене (Каменноостровский театр, площадь Старого Театра, 13), на сценах Александринского театра, МДТ - Театра Европы, "Балтийского дома", ТЮЗа им. Брянцева. Также при поддержке Министерства культуры будут организованы гастроли БДТ по России.

В регионах Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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