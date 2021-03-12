На уборке дорог Петербурга похитили 9,5 млн рублей

Петербургская полиция расследует уголовное дело о присвоении бюджетных средств, выделенных на ремонт и содержание дорог. Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Задержаны три человека, которые могут быть причастны к преступной схеме.

- Ключевым звеном и разработчиком противоправной схемы стал бывший руководитель городского дорожного предприятия, который, воспользовавшись своим положением и сложившимися деловыми отношениями, привлек к противоправной деятельности представителей подрядной организации, - полагают следователи. - Указанный гражданин заключил с компанией-подрядчиком фиктивный договор на механизированную уборку тротуаров, по которому в рамках контракта было выделено порядка 9,5 миллиона рублей.

Фактически же работы проведены не были, а деньги подельники обналичили и поделили между собой. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ "Присвоение или растрата", в рамках расследования проводятся обыски в офисах и квартирах фигурантов.

- Изъята крупная сумма денег, а также документация, имеющая значение для расследования, - уточнили в главке.