Начался прием документов на конкурс "Надежный строитель России - 2021"

Стартовал прием документов на один из самых престижных конкурсов для строительных организаций - "Надежный строитель России - 2021". Это уникальный проект, ведь в ходе конкурса на основе строгих критериев формируется единый рейтинг строительных организаций.

Примечательно, что побороться за звание "Надежный строитель России - 2021" могут не только гиганты рынка, но и индивидуальные предприниматели. Жюри рассматривает объекты различного уровня, как по стоимости, так и по масштабу строительства. Подать заявку может компания из любого региона страны. В конкурсе 20 номинаций, будут оцениваться жилые новостройки, коммерческие объекты, промышленные здания. Отдельные номинации предусмотрены для проектов по благоустройству дворов, парков, придомовых территорий, а также инженерных сетей.

Участникам разрешается подать несколько заявок, но все они должны быть в разных номинациях. На каждый объект будет выезжать экспертная группа. Она оценит проведенные работы по десяти критериям, максимальная оценка по каждому - десять баллов.

Экспертная группа будет проводить инструментальную проверку физико-механических показателей строительных конструкций, изучать, насколько соответствует строительство календарным срокам проведения работ, также будет анализироваться общая организация деятельности стройплощадки, а также какие механизмы и установки применяют на объекте. Учтет комиссия и медийную активность компании, в частности, как она общается с клиентами в социальных сетях.

На основе всех критериев будут выбраны победители конкурса и сформирован топ-100 лучших строительных компаний.

В оргкомитете подчеркивают: главная цель - выявить лучшие строительные практики и рассказать о них профессиональному сообществу.

Стоит отметить, что каждая компания, которая заявилась на конкурс, получает на сайте проекта уникальный профиль, где публикуются не только адрес и реквизиты, но и отчеты о посещении объектов экспертной группой. Они весьма информативны: публикуются фотографии и видео с объектов, а также их характеристики: ход строительства, качество работ, вызовы, с которыми столкнулись строители при возведении объекта, например особенности рельефа местности. Все данные об участниках находятся в открытом доступе с удобным поиском по названию организации, ИНН, номинации или объекту.

- "В условиях современного быстроменяющегося темпа строительства важно выделить именно те строительные организации, которые не боятся гласности и публичности, являются открытыми для внешней оценки и осуществляют свою деятельность в соответствии с принципами соблюдения высоких стандартов строительства, качества организации рабочего процесса и соответствия основных показателей возводимых конструкций требованиям проекта", - говорит ректор СПбГАСУ Евгений Рыбнов.

- Критерии определения победителей позволяют комплексно подойти к процессу формирования текущего уровня участников. Кроме общепринятых стандартов ведения производства работ, конкурсантам нужно не только доказать свой уровень в медийном пространстве, но и выдержать инструментальную проверку отдельных конструкций в ходе очного посещения объекта строительства. Важно, что конкурс позволяет участвовать небольшим подрядным организациям наравне с крупными строительными компаниями, давно действующими на рынке", - уверен вице-президент Ассоциации "Национальное объединение строителей" (НОСТРОЙ) Антон Мороз.

Конкурс проводит Центр строительных материалов и технологий "ИНФОСМИТ", соорганизатором выступает Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет. Поддержку конкурсу оказывают Минстрой России и Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ).

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 25 октября 2021 года. Участникам необходимо заполнить специальную форму на сайте проекта.

Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится 26 ноября 2021 года в СПбГАСУ в рамках делового съезда "Надежный строитель России".

Официальный сайт конкурса: https://strong-builder.ru/