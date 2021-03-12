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12.03.2021 15:31
Рубрика: Экономика

Руководство ВОЗ примет участие в деловой программе ПМЭФ-2021

В работе XXIV Петербургского международного экономического форума, который состоится 2-5 июня 2021 года, примут участие представители Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, глава Европейского регионального бюро ВОЗ, и Мелита Вуйнович, глава офиса ВОЗ в России. Соответствующее подтверждение получено Оргкомитетом ПМЭФ. Ожидается, что Ханс Клюге выступит с докладом в рамках деловой программы ПМЭФ-2021.

Путин примет участие в ПМЭФ

"Тема здравоохранения прочно вошла в деловую повестку Петербургского международного экономического форума как полноценное, самостоятельное социальное направление. С 2019 года тематические мероприятия "Здорового общества" проходят на всех площадках Фонда Росконгресс, а 2020 год не стал исключением: эксперты ВОЗ регулярно принимали участие в онлайн-сессиях, инициируемых Фондом. Безусловно, постоянная вовлеченность и участие руководства Всемирной организации здравоохранения на столь крупных международных мероприятиях - это возможность представить опыт по борьбе с пандемией, проанализировать наиболее эффективные меры, которые были предприняты во всемирной системе здравоохранения", - отметил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета Петербургского международного экономического форума Антон Кобяков.

Согласно последним прогнозам Всемирной организации здравоохранения, пандемия коронавируса завершится в начале 2022 года. Глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге ранее заявил, что худший сценарий позади и к 2022 году отпадет необходимость в ограничениях. Оргкомитет ПМЭФ приложит все усилия для проведения мероприятия с учетом мер безопасности по предупреждению распространения коронавируса. Эти меры тщательно проработаны с Роспотребнадзором с учетом требований ВОЗ.

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