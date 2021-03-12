Самолет из Минеральных Вод не смог прилететь в Псков из-за метели

Пассажиры, которые должны были еще утром прилететь из Минеральных Вод в Псков, прилетели в итоге в Пулково. Причиной стала метель, обрушившаяся на Псков.

Как сообщает правительство Псковской области, изначально вылет был запланирован на утро, но затем рейс перенесли на 14.15.

В итоге борт вылетел из Минеральных Вод в 14.52, однако погодные условия в Пскове не позволили лайнеру приземлиться - порывы ветра достигали 23 метров в секунду, видимость стремилась к нулю.

Самолет был направлен на запасной аэропорт, в данном случае это петербургская воздушная гавань.