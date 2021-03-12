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12.03.2021 21:31
Рубрика: Происшествия

СК передал в суд дело против руководства частных реабилитационных центров

Текст: Наталья Козлова

Необычное уголовное дело отправили в суд следователи СК России по Ленинградской области. Они поставили точку в деле против руководителей сети частных реабилитационных центров. Прокуратура с работой следствия согласилась и обвинения утвердила.

Отправлено в суд дело о преступлениях против детей в Сети

Фигуранты этого дела обвиняются в очень серьезных преступлениях: "незаконном лишении свободы группой лиц по предварительному сговору двух и более лиц" и в "похищении человека группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений".

Вот версия следствия. Обвиняемые, имена которых в СК не называют, от имени сети частных реабилитационных центров навязывали услуги по якобы медицинской реабилитации граждан, страдающим зависимостями.

Граждан, в том числе женщин и несовершеннолетних, помещали в частные домовладения, расположенные на территории Ленинградской области, оборудованные для коллективного проживания, но с явными нарушениями санитарных норм и правил общежития. Там их незаконно удерживали, скрывая от родных необходимость длительности содержания и фактически вводя их в заблуждение, взимая плату за якобы оказанные услуги в размере от 40 до 100 тысяч рублей в месяц. Кроме того, одного из граждан перемещали против его воли из одного цента в другой, объяснили в ведомстве.

Фото: GettyImages
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Всего в реабилитационных центрах содержалось более 50 человек из разных регионов России.

Напомним, что уголовное дело было возбуждено после обращения в СК граждан с заявлениями об их незаконном удержании на протяжении нескольких месяцев в частных домовладениях, именуемых реабилитационным центром на территории Ленинградской области.

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