В Петербурге в туберкулезной больнице произошел пожар

В Петербурге в городской туберкулезной больнице №2 произошел пожар. Горела обстановка в палате на площади 20 квадратных метров, сообщили "РГ" в городском управлении МЧС.

Прибывшие на место пожарные подразделения потушили пожар менее чем за 20 минут.

В момент возгорания пациентов в палате не было. С этажа лечебного учреждения вывели 25 человек.

ТАСС со ссылкой на городской комитет здравоохранения отмечает, что всего из больницы были эвакуированы 42 пациента и сотрудника медицинского персонала.

Пожар тушили 57 пожарных, было задействовано 10 единиц техники. В результате происшествия никто не пострадал.