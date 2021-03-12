В селе Териберке Мурманской области из-за метели застряла группа туристов

В селе Териберке Мурманской области из-за сильной метели и снежных заносов на дороге застряла группа туристов. Об этом корреспонденту "РГ" сообщил президент ассоциации "Арктические гиды" Владимир Онацкий. По его словам, пережидать непогоду в селе пришлось группе из 10-20 человек. В помощи они не нуждаются, но нервничают из-за невозможности выехать в Мурманск.

- Они виноваты сами, - отметил Владимир Онацкий. - Об ухудшении погоды и о том, что в Териберку ехать не стоит, предупреждали всех. Но некоторые гости проигнорировали предупреждения. Люди, которые никогда не бывали в тундре, с трудом понимают, что в этой местности дороги переметает очень быстро, и до улучшения погоды их расчистка затруднена, чистить приходится снова и снова.

По данным Мурманского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на севере области до конца дня сохранится сильный юго-западный ветер и поземка.

Однако погода понемногу улучшается, ведется расчистка дороги. Предположительно, возможность проехать в Териберку появится к утру 13 марта.