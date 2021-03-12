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12.03.2021 00:20
Рубрика: Экономика

Фасад простили

В Санкт-Петербурге приняли закон о "балконной амнистии"
Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 52(8403)
В Санкт-Петербурге в третьем чтении принят закон о "балконной амнистии", его суть в том, что граждане могут больше не бояться принудительного сноса остекления балконов.
Балконы Санкт-Петербурга, остекленные до 11 января 2020 года, теперь узаконены. Фото: Сергей Николаев Балконы Санкт-Петербурга, остекленные до 11 января 2020 года, теперь узаконены. Фото: Сергей Николаев
Балконы Санкт-Петербурга, остекленные до 11 января 2020 года, теперь узаконены. Фото: Сергей Николаев

Напомним, год назад в Петербурге управляющие компании стали неожиданно требовать от жильцов хрущевок сноса остекления с балконов. Для горожан это стало неприятным сюрпризом, но жилкомсервисы заявили: все по закону, самовольно остекленные балконы портят красоту фасадов. Причем речь шла не о фасадах прекрасных домов на Невском проспекте или набережной Фонтанки, а об обычных хрущевках в типовых домах.

Петербуржцы могут не бояться принудительного сноса остекления балконов

Потом начались суды, которые жильцы стали массово проигрывать, дело в том, что с 2005 года согласно Жилищному кодексу балкон является общедомовой, а не личной собственностью, а значит, стеклить его, по идее, нельзя. Но балконы массово стеклят, а хрущевки в Петербурге - это самое популярное жилье. Если бы всех петербуржцев заставили снести остекление с балконов, то эта мера ухудшила бы жилищные условия сотен тысяч человек.

Сейчас правила поменялись. По новому закону управляющие компании не имеют права требовать сносить конструкции, установленные до 11 января 2020 года, даты, когда впервые вопрос о самовольном остеклении балконов оказался на повестке дня. Если балкон застеклен после этой даты, то его амнистия не касается.

Также управляющим компаниям до 2028 года в принципе запрещается подавать в суды на граждан, чтобы заставить их демонтировать самовольное остекление.

Фото: Марина Трубилина
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Новые правила не касаются домов-памятников или конструкций, которые представляют опасность для граждан. Например, если с козырька самовольного балкона падают сосульки, то управляющая компания по-прежнему через суд может заставить жильца произвести демонтаж.

Также в Петербурге прорабатываются варианты согласования остекления фасада многоэтажек. Позиция комитета по градостроительству и архитектуре такая: согласовывать остекление должны не жильцы, а управляющая компания. И в городе есть такие единичные примеры. Но массовой историей это не стало.

Балконы жильцам стеклить теперь нельзя, но и управляющие компании такие работы проводить не спешат.

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