Выставка "Коми: человек, ландшафт, миф" пройдет сразу в пяти городах

В пяти городах Республики Коми 18 мая одновременно откроются одноименные выставки "Коми: человек, ландшафт, миф". Экспозицию в Национальной галерее в Сыктывкаре, а также в Воркуте, Ухте, Печоре и Усинске объединит идея единения, рассказал президент Национальной галереи комиссар Коми - Биеннале Пьер-Кристиан Броше.

- Мы хотим доказать, что можем жить в одном темпе. Неважно, в Воркуте, Усинске или Ухте - ты увидишь такие же выставки, такие же концепции, которые откроются в Национальной галерее, - пояснил он. Это идея единения республики: забыть о том, что есть столица, а есть провинция, соединить их воедино хотя бы на уровне культуры.

В экспозиции будут представлены произведения искусства живописи, графики, скульптуры, прикладного искусства, сделанные либо мастерами Коми, либо на территории Республики Коми с 50-х годов прошлого века.