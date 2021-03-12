Жителю Коми отказали в пособии по безработице из-за отсутствия мобильника

Прокуратура Ижемского района Коми вступилась за местного жителя, которому в местном центре занятости населения отказали в постановке на учет из-за отсутствия мобильного телефона и электронной почты.

Мужчина сам обратился в прокуратуру за защитой своих прав. Проверка показала: в прошлом году, в разгар пандемии были приняты временные правила регистрации безработных, рассказали в прокуратуре.

Эти правила действительно подразумевали, что постановка на учет осуществляется в электронной форме. Но в документах было прописано, что человек может обратиться и лично. В таком случае сотрудники центра занятости сами должны составить его заявление в электронной форме.

После вмешательства прокуратуры мужчину поставили на учет в качестве безработного и начали выплачивать ему положенное пособие.