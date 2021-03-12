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12.03.2021 15:34
Рубрика: Власть

Аксенов пошутил о киевских "котах" для "возвращения" Крыма

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал "бумажными" так называемые "три кита политики "возвращения" Крыма, которые перечислил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Об этом руководитель республики написал на своей странице в Facebook.

Фото: iStock
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Ранее Кулеба заявил, что первым таким китом является принятая украинским Совбезом стратегия "деоккупации" Крыма, вторым должно стать объединение усилий стран-союзников на базе международной площадки "Крымская платформа", а третьим - "восстановление международного права и, как следствие, полного украинского суверенитета" над полуостровом.

Комментируя заявление главы украинского МИД, Аксенов напомнил, что в Киеве из года в год представляют очередные "исторические" планы, нацеленные "на возвращение Крыма".

- В реальности все происходит с точностью до наоборот: полуостров за семь лет полностью интегрировался в Россию во всех смыслах и избавился от остатков инфраструктурной зависимости от Украины, - констатировал он и добавил, что такое положение дел сигнализирует о беспомощности украинской власти.

В связи с этим руководитель республики пояснил, что Киеву приходится заниматься прожектерством и очковтирательством, поскольку для реальных действий у него нет ни возможностей, ни и юридических оснований. Кроме того, Аксенов предупредил о угрозе реальных провокаций под вывеской всяческих "стратегий", "платформ" и "китов".

- И кстати, три кита или три кiта? А может, три кота? - заключил глава Крыма свой пост риторическим вопросом, не лишенным лингвистической иронии.

В регионах Власть Позиция В мире экс-СССР Украина Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Присоединение Крыма к России

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