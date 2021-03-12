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12.03.2021 18:52
Рубрика: Общество

Как слоны сочинского цирка пережили самоизоляцию

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
В Сочи проходят премьеры цирковой постановки "Девочка и слон". В новом шоу участвуют две слонихи - Претти, которой 31 год, и 11-летняя Марго, которые почти год находились в сочинском цирке на самоизоляции. "Нос длинный, как садовый шланг и смешная походка" - так главных героинь представляют на манеже. Корреспондент "РГ" узнала о новых трюках слоних и как они пережили пандемию на курорте, а также побывала за кулисами возле вольера, чтобы воочию увидеть, как они ведут себя в повседневной жизни, а не только в праздничные часы феерических выступлений.
Фото: Из архива Сочинского государственного цирка Фото: Из архива Сочинского государственного цирка
Фото: Из архива Сочинского государственного цирка

- Мы начали готовиться к этой премьере сразу после мартовских выступлений, которые прервались из-за пандемии, - рассказал "РГ" заслуженный артист России, дрессировщик в четвертом поколении Андрей Дементьев-Корнилов. - Тогда мы успели выступить лишь два раза. Слоны отлично пережили вынужденную самоизоляцию, на которой находились практически целый год. По сути, единственным ограничением для них стала невозможность прогуливаться по улицам курорта и морской набережной. Для них в Сочи самый благоприятный климат в стране - им тепло и комфортно, растет их любимый бамбук. Я очень надеюсь, что они здесь будут находиться на постоянной базе.

Фото: пресс-служба Росгосцирка
Росгосцирк представит в новом сезоне 12 премьер

Во время пандемии во дворе сочинского цирка для слонов с помощью добрых людей специально разбили палатку с песочницей, которую демонтировали накануне зимы. Слонам очень важны прогулки - они не должны постоянно находиться в замкнутом пространстве и, как люди, получать положительные эмоции.

Плотная подготовка к новому шоу в сочинском цирке началась в конце июня - начале июля. Идея программы возникла у прошлого руководства Росгосцирка, которое поставило задачу создать 12 спектаклей. Флагманом выступил цирк коллектива народной артистки России Таисии Корниловой. Эксперимент получился удачным. "Девочка и слон" - постановка театрального режиссера Полины Стружковой и хореографа Евгения Кулагина.

- Новыми трюками стали "чаепитие" и выход слона на шаре без дрессировщика, - отметил Андрей Дементьев-Корнилов. - Сложна ли работа над ними? Вот есть инженеры, работающие над чертежами, конструктивными решениями, при строительстве дома. Так же и в нашей работе. Чтобы слон выполнил трюк, нужно его тщательно проработать и продумать. А когда животное запоминает действия, самое важное - вовремя его поощрить, например, бананом, яблоком или сахаром - в общем, любимыми яствами.

Кстати, за пандемию слонихи поправились на 150 килограммов каждая. Их вес - пять и четыре тонны соответственно. Правда, когда начались спортивные тренировки перед репетициями, "девушки" похудели.

Тем не менее в вольере Претти и Марго выглядят сытыми, довольными и неповоротливыми, но, когда под электропастухом туда проходит Андрей Дементьев-Корнилов, слоны оживляются: крутятся вокруг дрессировщика, целуют хоботом, подают "лапы" и даже улыбаются. "Это истинная любовь", - говорят свидетели их теплых встреч.

Кстати

Претти приехала из Таиланда, а Марго прибыла из Китая. Их считают мамой и дочкой, потому что Марго из пяти слонов в труппе выбрала именно Претти и все время не отходит от нее. Старшая слониха охотно приняла на себя роль мамы и вполне с ней справляется.

Справка "РГ"

Известной в России цирковой династии Корниловых уже почти 180 лет. За долгие годы работы дрессировщикам удалось достичь невероятных результатов, а их некоторые трюки даже попали в Книгу рекордов Гиннесса.

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