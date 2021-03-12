Косачев: Ничто не поможет Украине нарушить территориальную целостность РФ

Новости

Захарова: Россия не будет политизировать вопросы вакцинации 11:54
В Сочи горнолыжный сезон продлили до конца апреля 11:54
YouTube заблокировал доступ к фильму "Крым. Путь на Родину" 11:34
В Анапе при пожаре в жилом доме повреждены 23 квартиры 11:23
Оперштаб: Еще 1605 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 11:13
ЦБ аннулировал лицензию у банка "Альба Альянс" 11:12
ФАС проверит пермскую шаурму из-за использования знака McDonald’s 11:10
"Железная бабушка" из Белгорода установила рекорд, проехав на танке 11:09
На жителя Северодвинска завели дело за захват заложницы в МФО 11:05
В Ленинградской области депутата обвинили в незаконном обороте оружия 10:47
В Томске создали сенсор для обнаружения допинга в крови 10:47
ВОЗ выступила против выдачи ковид-паспортов 10:43
Мурашко: "Спутник V" эффективен против "британского" штамма коронавируса 10:38
Россия возглавила список стран с самым дешевым мобильным интернетом 10:38
В Челябинской области адвоката арестовали за мошенничество 10:28
В Японии зацвела первая сакура 10:12
На Урале женщина отсудила у магазина 130 тысяч за падение на крыльце 09:58
Причиной пожара в Анапе могла стать перепланировка квартиры под сауну 09:55
Эксперт: Директор школы обязан проверять поставщиков детского питания 09:48
Банк России отозвал лицензию у "Расчетной сетевой палаты" 09:32
В Симферополе дебоширы на BMW сбили полицейского 09:26
Песков заявил о росте числа атак на сайт Кремля 09:25
Собянин: в Москве начнут производить 27 жизненно важных лекарств, которые не производятся в России 09:24
В Москве из банковских ячеек украли 460 миллионов рублей 09:23
Глава минздрава Словакии ушел в отставку 09:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Выплаты на детей от 3 до 7 лет будут начисляться по новым правилам
Выплаты на детей от 3 до 7 лет будут начисляться по новым правилам
Как получить диагностическую карту по новым правилам
Как получить диагностическую карту по новым правилам
12.03.2021 11:23
Рубрика: Власть

Косачев: Ничто не поможет Украине нарушить территориальную целостность РФ

Текст: Константин Косачев (глава комитета Совета Федерации по международным делам)
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба анонсировал принятый президентом Владимиром Зеленским очередной утопический документ - стратегию по "деоккупации" Крыма. Глава украинского МИД сообщил в соцсетях, что Украина, мол, сможет вернуть полуостров благодаря "трем китам": принятой стратегии; консолидации усилий "всех партнеров на базе Крымской платформы" и синергии - "восстановлении международного права".
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

Понятно, что ни эти "три кита", ни какие-либо иные морские животные не помогут Украине нарушить территориальную целостность России (что станет как раз нарушением международного права) и повернуть историю вспять вопреки воле самих жителей полуострова. Да и вряд ли кто-то в Киеве всерьез в это верит - причем чем больше таких пафосных документов, тем меньше в них реалистичности.

Фото: iStock
В Совфеде оценили новый украинский план "возвращения" Крыма

Цель, конечно же, другая: это не стратегия возвращения Крыма, а стратегия сохранения внешнего внимания. Украина остро нуждается не в Крыме, а в западной поддержке и в сохранении себя "на передовой" конфликта между Россией и Запада, который стал условием сохранения нынешней украинской власти. Без этого все накопившиеся вопросы населения по социальным темам, по коррупции, по невыполнению обещаний о прекращении конфликта на Донбассе, по разрушению экономики и многие другие попросту сметут эту власть.

Поэтому все эти стратегии, платформы и прочие "киты" - ни что иное, как выпрашивание Киевом ритуальных заверений в поддержке у западных партнеров. Которые стали явно уставать от отсутствия прогресса Украины в борьбе с коррупцией и в иных сферах, кроме наращивания агрессивной риторики против России и репрессивной борьбы с инакомыслием. Санкции США против Коломойского - "звоночек", который в Киеве явно услышали. А потому бутафорская суета вокруг Крыма и, увы, реальные провокации на Донбассе только усилятся.

Источник: страница сенатора Константина Косачева в Facebook.

В регионах Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Отношения России и Украины Присоединение Крыма к России

Главное сегодня

YouTube заблокировал доступ к фильму "Крым. Путь на Родину"
За сутки в России подтверждено 9 794 случая COVID-19 в 85 регионах
ЦБ отозвал лицензии у банка и НКО за обслуживание нелегальных казино
В Швеции признали превосходство России в случае крупномасштабной войны
В ВОЗ отреагировали на отказ ряда стран ЕС от вакцины AstraZeneca
Путин: Россия не будет искусственно удерживать своих граждан внутри страны
Неопытным инвесторам перестанут продавать сложные финпродукты