Косачев: Ничто не поможет Украине нарушить территориальную целостность РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба анонсировал принятый президентом Владимиром Зеленским очередной утопический документ - стратегию по "деоккупации" Крыма. Глава украинского МИД сообщил в соцсетях, что Украина, мол, сможет вернуть полуостров благодаря "трем китам": принятой стратегии; консолидации усилий "всех партнеров на базе Крымской платформы" и синергии - "восстановлении международного права".

Понятно, что ни эти "три кита", ни какие-либо иные морские животные не помогут Украине нарушить территориальную целостность России (что станет как раз нарушением международного права) и повернуть историю вспять вопреки воле самих жителей полуострова. Да и вряд ли кто-то в Киеве всерьез в это верит - причем чем больше таких пафосных документов, тем меньше в них реалистичности.

Цель, конечно же, другая: это не стратегия возвращения Крыма, а стратегия сохранения внешнего внимания. Украина остро нуждается не в Крыме, а в западной поддержке и в сохранении себя "на передовой" конфликта между Россией и Запада, который стал условием сохранения нынешней украинской власти. Без этого все накопившиеся вопросы населения по социальным темам, по коррупции, по невыполнению обещаний о прекращении конфликта на Донбассе, по разрушению экономики и многие другие попросту сметут эту власть.

Поэтому все эти стратегии, платформы и прочие "киты" - ни что иное, как выпрашивание Киевом ритуальных заверений в поддержке у западных партнеров. Которые стали явно уставать от отсутствия прогресса Украины в борьбе с коррупцией и в иных сферах, кроме наращивания агрессивной риторики против России и репрессивной борьбы с инакомыслием. Санкции США против Коломойского - "звоночек", который в Киеве явно услышали. А потому бутафорская суета вокруг Крыма и, увы, реальные провокации на Донбассе только усилятся.

Источник: страница сенатора Константина Косачева в Facebook.